【自由副刊．愛讀書】 《QUEER》

《QUEER》 威廉．S．布洛斯著，楊詠翔譯，二十張出版

威廉．S．布洛斯（William S. Burroughs，1914-1997）的《QUEER》是一部自傳色彩濃厚、風格游離的小說，描寫一位中年男同志在成癮戒斷、性渴望與自我否認間的拉鋸與幻滅，作品完成於1950年代初，但直到1985年作者才敢將其付梓。那是一個「gay」一詞尚未普及、而「queer」仍是蔑稱的年代，小說中的主角李如幽靈般遊走在墨西哥城的酒吧與邊境地帶，酗酒、搭訕、苦苦追逐一位年輕的雙性戀男子艾勒頓。他們簽下一紙「旅伴契約」，一同前往中南美洲尋找傳說中的致幻植物「死藤」，展開一場既現實又迷幻的雙重旅程。布洛斯的文字介於魔幻與寫實之間，情緒時而荒誕、時而脆弱，將壓抑的性欲與成癮心理細細剖開。愛的挫敗、身體的倚賴、對青春與自我的雙重疏離，使這場追尋終究落入一種既無法完成、也無法忘懷的缺口。2024年義大利電影導演盧卡．格達戈尼諾改編此作，去除時代中過時的意識，保留核心情感求索，讓小說重返觀眾與讀者視野。而無論是小說或是電影，《QUEER》觸及的不僅是酷兒歷史的一頁，亦是一段對愛、成癮與自我失衡的凝視。（靜菩提）

