【家庭plus．全球觀測站】租借阿媽 過過金孫癮

圖／達志影像

文／李珞玟

日前日本雜工公司推出的「租借阿媽」服務掀起話題，不僅可以請經驗豐富的溫柔阿媽協助家務、教做菜，還能陪伴出櫃、協調家庭糾紛等等，既能解決生活上的麻煩，心靈也獲得慰藉。

其實類似的租借服務在日本已行之有年，租借家人、伴侶、大叔等各有市場。讓陌生人幫忙處理一些難以迴避的私人問題，雖牽涉倫理道德，但只需金錢就能了結難解的關係，著實誘人。不過，聽聞阿媽也可以租借，令人覺得格外溫馨，大概是每個人心底都想當金孫吧。

請繼續往下閱讀...

有一種冷，叫「阿媽覺得你冷」；有一種餓，叫「阿媽覺得你餓」。阿媽這種生物，充滿無限關愛和人生智慧，你不開口她就知道，她給你的遠超出你的需要，而且不求回報，只求你健康快樂不受委屈，永遠覺得你最棒最厲害，疼你愛你要她小孩都讓著你，就因為你是她的孫。

有位網友分享，他租借了日本阿媽一天，體驗到阿媽在家煮食的幸福，也和阿媽一起野餐、分享舊照片，了解到過去難以想像的歷史，度過溫馨又充實的時光。阿媽也很愉快，既能展現料理長才，又能認識忘年交，獲得成就感和滿足感。

精通照料之術的阿媽們，透過這種機制再次發揮特長，不僅能增加收入、與社會接軌，也能享受更豐富的「半退休」生活。租借阿媽的主打服務大多與家庭生活有關，其實就像私廚、保母、寵物照護員、家事清潔員等等，並加碼情緒勞動。聽起來非常划算，但在以人情味著稱的台灣，許多服務人員本就常常多給幾分溫暖，像是看學生餓而加麵加料的小吃店老闆、記住客人喜好又不越線的超商店員……家事人員當然也不例外。

日前搬家，久無人居的空房積著灰，便在入住前上打工網請了清潔人員。大姐一進門，立刻到處檢查評估，說著該如何清理，忽然問道：「妹妹妳幾年次？」我回答，她便說：「哎喲，比我女兒還小。」又補了句：「我都做阿媽了，看不出來吼？」我下班後回家，清掃了一天的大姐又叮嚀起溝槽縫隙、抽油煙機的清潔方式，反映疑似廁所漏水、陽台水管堵塞的問題，再送地板清潔片、除溼盒等，最後結帳還少算兩百，因為「現在的年輕人很辛苦啦」，然後扛著大包小包的工具帥氣離開。

我從小阿媽和外婆都不在身邊，沒感受過多少長輩的關愛，那天在租來的新家，體驗到什麼是別人家的阿媽──雖然是別人家的，但心暖暖的。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法