【家庭plus．香草隨食札記】白千層 從南洋來台扎根

秋冬，白千層枝梢綻放出如奶瓶刷般乳白色花穗。

文、圖／蔡以倫

白千層樹皮柔軟而富彈性，層層剝落如海綿。

有時，植物比我們更早參與時代的故事。

台北忠孝東路國家政治中心，車水馬龍、聲浪不息。這裡常有請願與訴求的身影，而在人潮與旗幟之間，靜立著一棵棵白千層（Cajeput）。迎風而立，默默見證著台灣近代變遷。

白千層是來自南洋的旅人，耐旱、耐鹽、抗風，在這座島嶼上扎根成蔭。原生於澳洲，日治初期從南洋引入台灣，成為校園、公園與綠帶常見樹種。台大、師大、植物園，至今仍可見百年老樹挺立，風姿蒼然。

白千層樹皮柔軟而富彈性，層層剝落如海綿，因此得名「千層樹」。早年孩子們會撕下樹皮，在上頭寫字或用來擦拭，成為天然橡皮擦。秋冬枝梢綻放出如奶瓶刷般乳白色花穗，微風拂過，花影搖曳，葉間瀰漫著淡淡尤加利香氣──那是白千層獨有的呼吸節奏。

花與葉可提煉芳香精油，南洋慣稱玉樹油。含有高比例桉葉油醇，氣味清新透亮，具抗菌、消毒、防腐之效。南洋家庭幾乎人手一瓶，被視為驅蚊、止癢、提神萬用油，與台灣人熟悉的「白花油」可謂異曲同工。

換季時，在溫水中滴入數滴白千層精油泡腳，可舒緩疲憊與感冒；稀釋後噴灑環境，可淨化氣味、提振精神；搭配檸檬或迷迭香精油，製作天然噴霧，抗菌清新。也很適合融入手工皂、香氛膏或護手霜中，讓日常護理多一份自然守護。

白千層香氣，不如澳洲茶樹強烈，也不似綠花白千層溫潤，而是介於兩者間的清朗調性──既具潔淨之力，又帶著南國陽光的溫熱氣息。它提醒我們，植物不只是風景，更是文化記憶的載體。當一棵來自南洋的白千層，在台灣街頭生長近百年，它的氣息早已融入這片土地的氣候與人心。（作者為淡水香草街屋主人）

