【藝術文化】2025 TTXC高雄登場 XR DREAMLAND影展預約體驗搶破頭

〔記者凌美雪／高雄報導〕文化部與高雄市政府共同主辦的「2025 TTXC台灣文化科技大會」產業週昨（21）日登場，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，結合亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，以及文化內容策進院策畫「INNOVATIONS文化科技交易所」兩大展區，串聯超過30場國際研討會、提案大會與產業交流活動，匯聚國內外頂尖創作者、技術團隊與投資方，開啟了觀看世界的超級視野。

其中，位於駁二P3倉庫的「XR DREAMLAND」，展出35部國際作品，包括多人互動的VR《鐵達尼：往日回聲》、由蒂妲史雲頓旁白的混合實境MR作品《失控生存遊戲》，以及日本經典動畫宇宙延伸的《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》90分鐘完整VR互動體驗等。

這展區有意思的是，每一件作品都區隔在一個小房間裡，每場次僅提供少數人體驗，多需事先預約，所以展場乍看以為有點冷清，但實際卻是很多都已經預約爆滿，比如剛獲2025威尼斯影展沉浸式單元大獎的台灣原創VR作品《雲在兩千米》，每場1小時，只能1人體驗，早就搶不到。

此外，多數體驗都必須戴上頭顯沉浸其中觀賞，一旦戴上頭顯，就會進入一個新的宇宙，有想像的世界，也有平常看不到，是必須透過頭顯才能進入的可能存在的真實世界，比如VR《鐵達尼：往日回聲》，就是模擬鐵達尼號沈船百年的海底殘骸景觀，從殘骸再回想當年盛況，如果當年自己在船上，親眼見到船身刮過冰山，將如何驚心動魄？

「XR DREAMLAND」展期到10月26日，活動詳詢TTXC官網。

