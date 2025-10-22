限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】高雄城市書展11月登場 11/14搭書展輕軌列車體驗閱讀
2025高雄城市書展11月15日盛大登場，高市圖開出全國第一輛「書展輕軌列車」，列車編號KLRT-06，並舉辦「輕軌列車的故事時刻」。（高市圖提供）
〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025高雄城市書展」11月15日將在高雄市立圖書總館盛大登場，高市圖開出全國第一輛書展輕軌列車，開幕前夕並將舉辦「輕軌列車的故事時刻」，沿途以繪本與故事，讓親子在移動的輕軌車廂中沉浸式體驗閱讀。
今年高雄城市書展以「邊界之外，海港之內一場屬於移動者的書展，一個關於幸福的共感現場」為主題，主視覺邀請插畫家林小杯創作圖象，呈現船舶啟航與軌道流轉的動態意象，象徵閱讀在移動中尋找幸福的方向。
請繼續往下閱讀...
高市圖表示，主視覺圖像以輕軌列車外部彩繪在城市中環繞移動，使書展主題從圖像走入街景，整體排版由設計師吳睿哲操刀，以簡潔而具敘事性的視覺語彙延伸故事張力，並延續2024年由廖韡設計的書展標準字，展現3位創作者以詩意筆觸與當代設計語彙，共構出港灣城市的閱讀風貌，展現高雄書展的美學格局與文化能量。
高市圖館長李金鴦表示，今年高雄城市書展開出全國首輛書展輕軌列車，列車編號KLRT-06，歡迎讀者朋友捕捉列車身影，另推出全國首創「輕軌列車的故事時刻」活動，11月14日下午3點，將邀請名人與親子共讀講師登上輕軌列車，沿途以繪本與故事，在移動的輕軌車廂中沉浸式體驗閱讀，可上城市書展官網報名。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應