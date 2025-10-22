限制級
【藝術文化】台裔鋼琴家陸逸軒奪蕭邦金獎 巡迴音樂會今搶票
陸逸軒將於12月登台舉辦獨奏會。（巴哈靈感提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕第19屆國際蕭邦鋼琴大賽決賽結果昨（21）日出爐，台裔美籍鋼琴家陸逸軒獲得首獎； 陸逸軒將在主辦國波蘭舉辦得獎音樂會後，隨即展開全球巡演之旅，包括12月在台灣的演出，今天中午啟售。
「第19屆國際蕭邦鋼琴大賽金獎得主音樂會」台灣主辦巴哈靈感，負責人梁秀玲親自在波蘭見證決賽與結果的公布，由於今年競爭相當激烈，原定當地時間20日晚間公布的決賽結果，直到21日凌晨才公布得獎排名，幾乎整晚沒睡的梁秀玲接受線上採訪時表示，聽到陸逸軒奪金時，真的非常感動。
陸逸軒從參賽到獲得首獎過程頗為戲劇性，他早在10年前就在蕭邦大賽獲第4獎，後來里茲大賽奪首獎後，就成為國際樂壇歡迎的職業鋼琴家，因此他這次再報名參賽，據說連經紀公司都反對，親友也感到不解，但他一一說服；在正式比賽過程中，陸逸軒一度因身體不適請主辦單位將他的賽程往後挪，後來抱病上場，挺過難關進入決賽，最終獲得首獎。
梁秀玲轉述陸逸軒為何堅持重返蕭邦大賽的理由，「目標並不是獎牌，而是藝術上的重新追尋，藉此高壓的機會更深刻地認識蕭邦、認識自己。即便是職業音樂家，也可能在眾多音樂會中漸漸迷失，忘了為何而彈的初衷。」
蕭邦金獎得主陸逸軒獨奏與協奏曲之夜，12月18日演出；蕭邦金獎得主陸逸軒鋼琴獨奏會，12月19日演出。2場都在台北國家音樂廳，詳詢OPENTIX。
