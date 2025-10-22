【自由副刊】 簡君玲／老爸過生日

◎簡君玲

◎簡君玲

爸爸曾說，小時候家境貧困，生日時奶奶會趁著伯伯們不注意，找他到角落，塞給他一顆紅蛋，那是童年的溫暖回憶。因此成年後打拚撐起一個家的爸爸，挺喜愛過生日的。

過了八十歲，爸爸體力大不如前，也略有帕金森氏症。過往重視的生日歡慶，遊走迷失在記憶角落。白天爸媽去日照中心，晚上哥哥和我輪流送餐。今年爸爸生日那天，我訂了清爽口味蛋糕，仍想為他慶祝一下。

請繼續往下閱讀...

喜熱鬧的老爸看到多個人一起晚餐有些開心，儘管已不辨節慶與日曆。哥哥見我進門，低聲地說爸爸今天肚子不適，有些汙褲汙衣。我趕緊將蛋糕暫擱，笑聽爸爸說起今日他的大俠事蹟，在日照中心如何以一對戰十位外國踢館人士，不忍揭穿現實與想像的邊界。

或許，平安舒爽的日子，就是好日了。

●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法