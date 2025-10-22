【自由副刊．愛讀書】 《廣島醫生：一部終戰前的真實日記》

《廣島醫生：一部終戰前的真實日記》 蜂谷道彥著，姚怡平譯，一卷文化出版

1945年8月6日，廣島上空炸出「閃光轟鳴」，大地被震平，火海四起，殘存的通訊醫院成為避難所，院長蜂谷道彥（Hachiya Michihiko，1903-1980）身受重傷，仍立刻投入救災，用科學精神面對未知的茫然。本書為蜂谷醫生從原爆當日起五十六天的日記，坦率地記錄了災後每天的變化、來訪友人的分享，以及千迴百轉的心境。做為醫生，病情發展是他每日的關懷，他一面「醫心」鼓勵病人，一面尋覓儀器做研究，不時因求好心切而自責，甚至失眠。身為日本國民，他崇敬天皇，對於原爆一度支持以牙還牙轟炸美國，後又如佛家不嗔不怪，感恩能保命。與戰後實際的悽慘對比，最令人觸動的是，醫院裡相濡以沫的溫情日常。昔日好友八方相助，像少年漫一樣熱血弄來物資，掏出香甜桃子、珍貴香菸，一起笑鬧長談，交流原爆當下的經驗、最新情報。這部倖存者書寫不只是一名仁心醫師光輝的展現，更可一窺日本戰後的平民如何互幫互助、找回生活，給予八十年後的我們面對災難的勇氣與智慧。（火赫）

