自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《廣島醫生：一部終戰前的真實日記》

2025/10/22 05:30

《廣島醫生：一部終戰前的真實日記》 蜂谷道彥著，姚怡平譯，一卷文化出版《廣島醫生：一部終戰前的真實日記》 蜂谷道彥著，姚怡平譯，一卷文化出版

蜂谷道彥著，姚怡平譯，一卷文化出版

1945年8月6日，廣島上空炸出「閃光轟鳴」，大地被震平，火海四起，殘存的通訊醫院成為避難所，院長蜂谷道彥（Hachiya Michihiko，1903-1980）身受重傷，仍立刻投入救災，用科學精神面對未知的茫然。本書為蜂谷醫生從原爆當日起五十六天的日記，坦率地記錄了災後每天的變化、來訪友人的分享，以及千迴百轉的心境。做為醫生，病情發展是他每日的關懷，他一面「醫心」鼓勵病人，一面尋覓儀器做研究，不時因求好心切而自責，甚至失眠。身為日本國民，他崇敬天皇，對於原爆一度支持以牙還牙轟炸美國，後又如佛家不嗔不怪，感恩能保命。與戰後實際的悽慘對比，最令人觸動的是，醫院裡相濡以沫的溫情日常。昔日好友八方相助，像少年漫一樣熱血弄來物資，掏出香甜桃子、珍貴香菸，一起笑鬧長談，交流原爆當下的經驗、最新情報。這部倖存者書寫不只是一名仁心醫師光輝的展現，更可一窺日本戰後的平民如何互幫互助、找回生活，給予八十年後的我們面對災難的勇氣與智慧。（火赫）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應