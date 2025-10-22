自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．讀者迴響】忍了大半輩子 不忍了

2025/10/22 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／李廖潘子

8月28日刊登的〈忍讓界線 智慧表現〉鼓勵在為人處事上不能一味退讓，而要智慧地表達自己的原則。這讓我想起許多四、五年級生女性，從小就被教育要謹守自己角色本分，做個好女兒、好妻子、好媳婦、好員工，凡事盡量忍讓，沒有界線。然而最近遇見這年紀的女性朋友都說只想做真實的自己，不想花時間在虛應的社交上，與外界畫出明確深刻的界線。

剛退休的朋友提到晨運時認識的一位大姊，一直跟她抱怨媳婦的不是，她傾聽並給建議，對方完全不接受，只想宣洩，她說：「同樣的抱怨我只能聽3次，現在不想浪費時間在這種人身上。」 另一位退休多年的朋友則說情緒不穩定的親友太難搞，聽對方講話心情會被影響，現在一概不接觸他們。一位朋友更直接說：「我已經快60歲了，受夠夫家的人情往來，不想迎合了，全交給我先生去應付。」最令我驚訝的是，一位四年級的朋友說不再跟先生回南部的夫家過年吃團圓飯，「每年回去我都要煮兩大桌年菜，太累了，這麼多年我做夠了！」

這些女性只有一位是單身，其餘都有結婚生子。深入了解已婚者，她們之前年輕時的婚姻、工作，都是按照社會期待，耗費心力認真地扮演好太太、好媳婦、好媽媽，等到兒女成家立業、父母公婆去世後，才想到要以自己為重。單身的那位則是工作期間都扮演「好員工」，以工作為主，忍辱負重，等到退休之後，才能以自己的心情為重，不用為社交而講話，完全按照自己的心意過生活。

可見這些老年女性現在要做真實的自己，不想再忍耐別人，是因為前面三、四十年的生命都是以婚姻家庭、職場工作為主，迎合別人的需要，自己躲在背後；現在人老了，該負的責任都盡過了，終於可以放下虛幻的社會期待角色，「問心無愧」地好好以自己為重心過活。

我佩服她們，也相信愈來愈性別平等的台灣能讓年輕女性進入婚姻、職場之後，不必再像這些前輩女子那樣委曲求全了。

