【家庭plus】我家的餐桌

圖／小愛

共餐人數：3人

菜色說明：其實，這是高齡老媽和她外籍孫女兩人的共食時光，我只是偶爾會去「蹭」飯。

一個月前來到我家的印尼看護安娜，突破我對印尼菜大多是油炸和湯湯水水的想像。信奉伊斯蘭教的她為了阿媽的營養均衡，常做爌肉、排骨湯，炒菜功力不輸大廚，每餐還變換不同菜色，讓挑嘴的老媽乖乖吃飯，逢人就說比她女兒煮的還好吃。

請繼續往下閱讀...

23歲的她做事很有效率，備餐、洗滌都有條理，也做食材管控不囤貨，買菜精挑細選、貨比三家，也會跟我分享印尼的食物及料理方式。我放膽嘗她的魚露朝天椒冷盤，也會帶她一起上菜市場、交換生活情報。

很珍惜這份難得的機緣，若不是因為安娜，我不會對印尼產生好奇。她為我補上了一堂印尼課，讓我看見兩國飲食文化的相同與不同。（文、圖／小愛）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法