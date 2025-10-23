【藝術文化】南美館「福爾摩沙時代」亮出壓軸國寶 張大千〈廬山圖〉首度現身台南

張大千真跡〈廬山圖〉南美館展出搶先看。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館今年3月啟動的「福爾摩沙時代」展，將於10月25日迎來第3階段展出，最大亮點莫過於眾所矚目的張大千〈廬山圖〉真跡首度在台南公開展出。南美館自去年底向國立故宮博物院申請借展，〈廬山圖〉終於抵達府城，展現大師晚年潑墨潑彩的極致風華。

張大千〈廬山圖〉南美館展出，警力24小時守護國寶。（南美館提供）

〈廬山圖〉為張大千晚期鉅作，亦是存世最大整絹山水畫。故宮院長蕭宗煌指出，這幅作品是近代名家「五百年來一大千」張大千的時代代表作，氣勢磅礴、技法精湛，足以與歷代山水名家相互呼應。作品於2019年經文化部公告列為國寶，象徵近代美術「現代化」歷程的重要里程碑。

策展人白適銘教授表示，「福爾摩沙時代」展首期展出國寶黃土水〈甘露水〉與陳澄波〈清流〉，本期推出張大千〈廬山圖〉做為壓軸，展件彼此呼應，呈現台灣美術從自我探索到擁抱世界的歷史轉折，見證百年來藝術觀念的演進與革新。

除張大千真跡，本期亦精選反映台南地緣特色的作品，如郭柏川〈臺南運河〉、劉啟祥〈小憩〉、朱玖瑩〈安平鄉土館啟扉致詞〉、許武勇〈臺南普濟殿廟庭〉、沈哲哉〈臺南孔廟〉、曾培堯〈六道輪迴〉及金潤作〈觀音落日II〉等。

展覽融入科技互動體驗，「藝術家風格演算」AI互動區可讓觀眾拍照生成沈哲哉、蔡草如、林智信及劉啟祥風格的個人畫像，並下載成風格明信片。陳澄波〈清流〉則搭配浮空投影與擴增實境，觀眾彷彿「走進畫中」，體驗畫作構圖與故事，增添臨場感與知識性。

南美館指出，策展以1895年至1950年出生的台灣藝術家為主，跳脫傳統時序與畫會分類框架，從多重題材交錯出發，展現藝術家對土地情感的轉化，見證台灣美術的多元與流動。

南美館館長龔卓軍特別感謝故宮促成〈廬山圖〉南展，同時感謝內政部警政署、南市警察局及第二分局全程24小時護衛國寶安全。他表示，這不僅是南部觀眾的福祉，也為跨館合作立下典範。

「福爾摩沙時代—臺灣美術百年建構」展期至2026年1月4日止，（10月13日至24日為換展暫停開放）。

