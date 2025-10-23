【藝術文化】TTXC首辦國際研討會重磅開講 李遠：台灣會帶著「3I」與世界潮流並進

TTXC首次辦理國際研討會，文策院董事長王時思（後排左3起）、文化部長李遠、高雄市副市長李懷仁及數位發展部次長侯宜秀出席開幕。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕「TTXC台灣文化科技大會」首次舉辦國際研討會，連2日議程，昨（22）日在高雄駁二登場，配合今年大會主題「AI共創×內容新經濟」，6場重磅講座邀集來自台灣、英國、日本、韓國、美國等全球的文化科技領域先驅、產業專家與政策決策者，共同探討虛擬製作、沉浸式體驗、IP娛樂應用與創新場域，以及生成式AI的未來發展趨勢。

李遠體驗《雲在兩千米》。（記者凌美雪攝）

研討會昨日上午開幕，文化部長李遠、高雄市副市長李懷仁、數位發展部政務次長侯宜秀、文化內容策進院副院長張文櫻及文化科技相關專業國內外人士等出席，致詞內容意外聚焦導演陳芯宜的作品《雲在兩千米》，因為此部作品今年在TTXC展出，創下TTXC售票10分鐘內完售的紀錄，且甫獲今年威尼斯大獎，可說展現台灣XR創作在國際舞台的亮眼成果。

李遠特別在研討會開幕前，先前往體驗觀賞《雲在兩千米》。他認為，「每個人看文化科技都有不同的反應。」李遠舉自己為例，目前70幾歲也是作家的他，欣賞藝術創作時往往會與自己的經驗連結，文化科技對許多人來說，包含他自己在內，可能都需要重新學習及適應，但是整個世界潮流已經朝著文化科技的路前進，簡單地說，「台灣累積的文化需要科技幫忙。」

台灣的年輕一代正努力著以全新的方式詮釋台灣文化，李遠說，「我抱著敬仰而期待的心情面對。」台灣一定會帶著AI、IP、Innovation「3個I」跟著世界潮流發展，而文化部則將繼續扮演支持者的角色，盡力提供資源。

