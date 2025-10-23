【藝術文化】雲門舞集《關不掉的耳朵》首演 聲音成為舞蹈動力來源

《關不掉的耳朵》以「聲音」為出發點，探索聲響穿透空氣、影響身體與情緒，進而化為舞蹈的節奏與能量。（李佳曄攝，兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕雲門舞集藝術總監鄭宗龍全新創作《關不掉的耳朵》於今（23）日在台北國家戲劇院首演。台北場由國家兩廳院主辦，並與法國國立鳳凰劇院共同製作。作品以「聲音」為出發點，探索聲響如何穿透空氣、影響身體與情緒，進而化為舞蹈的節奏與能量。音樂由法國作曲家艾斯特班．費南德茲（Esteban Fernandez）譜寫，聲場設計由杜篤之與杜均堂共同打造。

鄭宗龍在彩排記者會上表示，作品中融入許多與台灣自然環境相似的聲音，當這些聲響與法國作曲家艾斯特班的電子音樂交織，再加入簫、尺八等木管樂器時，產生了有趣的矛盾與火花。鄭宗龍認為，「耳朵是聽覺器官，重點還是『聲音』，有天籟、地籟、人籟。籟是竹子發出的聲音，這次創作裡有很多聲音元素，其實蠻折騰我的，但也是很棒的機會。」他說，作品讓他藉由不同藝術家的視角重新定義聆聽與身體的關係，是一次「叛逆」的創作嘗試。

談及「叛逆」的身體詮釋，鄭宗龍在受訪時指出，當代社會正處於多元與世代鴻溝的交錯時期，科技的發展改變了人與環境的關係。「叛逆或許是一個開端，代表著為尋找更貼合時代的個人樣態而展現的必要勇氣。」

艾斯特班此次以結合裝置、電聲與實驗音樂的手法，為舞作創造全新的音樂結構。他表示：「這場合作對我來說是一種革命，改變了我對音樂的理解與創作方式。」他透露，部分片段甚至以廚房環境音為背景錄製打擊樂，從中發現新的節奏。他形容，《關不掉的耳朵》讓他從「叛逆」走向「革命」，「我想在這部作品之後，我再也不會用相同的方式創作音樂。」

艾斯特班補充，在亞洲的環境中，節奏密度與訊號變化更高，對他而言既是挑戰也是啟發。「我希望音樂能創造出一種無法被關閉的感覺，讓聲音與舞者的身體在劇場每個角落流動，滲入觀眾感官，成為共享的體驗。」

《關不掉的耳朵》將於今（23）日起至26日在台北國家戲劇院首演，11月7日及9日於台中國家歌劇院演出，並於11月15日至16日移師高雄衛武營。

