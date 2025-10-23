【自由副刊】 廖梅璇／遇見誰

圖◎阿力金吉兒

◎廖梅璇 圖◎阿力金吉兒

如我這般的自由工作者，平日買菜煮飯，偶爾接案、跑影展，生活間隙填滿瑣事，卻仿似無事發生。

我最熟稔的面孔，是菜市場挺著大肚腩，手起刀落的雞肉攤老闆，或推著一車花草，用乾枯手指修剪莖梗的賣花阿婆，還有水果行輪班的兩名雙胞胎店員。我始終搞不清常找錯錢的是哪一位。

那些熟面孔原讓我感到親切。然而這幾年老花上身，不得不湊近細看，鼻頭太貼近現實，油脂蒙上昔日歷歷景色，模糊了一張張面龐。

我逐漸感到，聲嘶力竭吆喝的女菜販，與超商厭世臉刷手機載具的女店員，於我沒什麼不同；麵攤吊嘎露出半臂青花的精壯老闆，和豆花攤的枯槁老阿伯也無甚區別。鬱蒸的溽暑，走過菜市場騎樓地板，處處陳年積垢，店家拿水管沖也沖不掉。

而我便是巴著地面的積垢，人人路過，鞋底都撕走一點我，沒有被徹底剔除的一天，只不斷遞減。年歲的累加，讓分明的青春糊化，沉澱，結塊。我想不出還能遇見誰，讓我感覺自己同磁磚霉苔、地板油汙、外掛冷氣機鏽蝕鐵籠有所差異。居住此地二十年，我已是街景一部分。

是個尋常的熱天午後，名喚圈圈的橘貓吃光我給的貓罐頭，施施然步向巷道對面，我蹲在一旁，隨牠望去，訝然看牠擦過不遠處一個小男孩腿肚，便縮進對側汽車車底。男孩約略小學生的年紀，之前定然立在我們身後，悄悄觀察了許久，一張曬褐的圓圓臉，眼皮微泡，笑眼瞇成兩條縫，不見眼珠，隙縫卻晶晶亮，非常不像城市孩子，使我想起往日南部的國小男同學。那般近乎呆傻的戇直，不設防的坦然，已經消失在我生活很久，很久了。

我挪過對面，掏出溼紙巾擦拭圈圈，下頦、兩頰、頭頂都撫挲了一番，牠舒服地直呼嚕，我忍不住說牠：「撒嬌啊？」不料牠忽然起身，橫過巷道，側身又拂過男孩小腿。小男孩低頭看著橘貓，雙眼一逕瞇彎，物種與物種初會，瞬間閃燃的驚奇，現今在網路原生代孩童中已然絕滅。我不意遇見了稀有種。

「牠叫圈圈，已經十幾歲了，是老爺爺喔。」對著笑臉，我的緊張消散了。身為餵貓人，我似乎有責任向孩子介紹一下這毛茸茸的任性生物。

「我家也有養貓，才一歲。」原來男孩的鎮靜是養貓養出來的。

「牠叫什麼名字？」

「夢夢。」

拿溼紙巾擦完圈圈，我再換面紙，拭乾老貓溼翹毛髮，貓的頰肉隔紙頻頻挨蹭我手掌，宛若幼兒。我隨口說：「貓的一歲等於人類七歲，所以夢夢跟你一樣大喔。」

「沒有啦，我大三歲。」小男孩鄭重澄清，褐臉微紅，幾乎就是我小時候的模樣，為了大人一句玩笑話急急分辯，深怕世界有一絲誤解，尤其是年齡。夢夢會鑽進床底躲藏，夢夢怕狗，夢夢會伸爪亂刨沙發，但他會自己穿制服上學，繫牢鞋帶，身高在班上也不是倒數幾名了。無論如何，他堅信他十歲了，他是哥哥。

我低頭從貓背厚密毛叢裡，掐斃一隻跳蚤。多少年沒遇過這般魯直又沉靜的孩子了？城市孩子警戒心強。平日我餵食清潔街貓，可以從路過孩童眼裡，讀到呼之欲出的渴望，極欲親近陌生可愛的獸，卻常被父母一把拉走。更小一點的幼兒難以控制迸發的狂喜，往往不管不顧，張手撲向貓，嚇得貓兒走避。

曾經十歲，曾經也覺得年齡排行最重要，總怯怯在新鮮事物前駐足，我記起小學寬闊校園，榕樹深蔭下，我聽著震耳欲聾的蟬鳴，戰戰兢兢伸出雙手，指尖合併掬起空氣，等待一名瘦小的男同學，從他滿山滿樹摘下的一塑膠袋蟬蛻，挑一個給我。我記得當昆蟲薄殼輕搔掌心，全身感官都成了虛線，一截截鋪滿皮膚，霎時窄巷不再是小男孩與成年女子一站一蹲，僅是兩名無性別的小學生，如當年般，毫無名目地傳遞一項物事，不懂我們餽贈與承接了什麼，只曉得被貓挑揀的我倆，成了一國。

我恍惚感到樹蔭搖碎了天光，往後遷居台北，再沒遇過那般濃密遮罩的樹蔭，穹廬般護住童年。

但擁有百年歷史的國小，校舍在九二一大地震中塌垮，由裡到外全改建了，多年後回鄉，經過時往裡一瞥，像是別人的學校。至於那名男同學，再沒同我說過話。六年級時，有天他沒來上學，班導告訴我們，他父親從工地鷹架摔下來，死了。此後他變得很沉默。

現下只餘下我，與眼前猶然笑瞇瞇的小男孩。太陽照著我們的髮，又新又老，而我倆一樣小。

我撫摸著貓咪雙耳間一小方絨密頭頂，此處是圈圈的最愛，但牠不知為何，忽地豎起耳朵，兀自往前走。「圈圈，圈圈，阿圈。」牠不理會我的呼喚，揀了另一輛車，探進牠的老地盤，收起手腳，尾巴環身。男孩努力睜開瞇縫眼，緊盯著橘色身影，過一會仰頭對我笑說：「我聽過有人叫牠春捲。」

「嗯，很多人喜歡牠，牠有很多名字。」我終於笑了。難得有孩子一直笑著，我有什麼理由好不笑？

同男孩道別後，我繼續餵另一處的貓咪阿肥。手指爬梳著貓毛，我知道再過一個小時，頂上路燈會投下一小圈光，照亮下班下課的人潮，匆忙趕赴便利商店或自助餐店買便當，形形色色的臉龐在燈光下亮起一瞬，透著相仿的疲憊，隨即隱入暗藍轉灰的夜空。他們被飢餓所驅使著，對腳下膩垢視而不見，一心只想投向燈火覓食。無論幾歲，對生命飢渴的臉都一樣，即便我如何倦怠人生，再過一小時，我也會浮現同樣的表情。

貓毛被我來回摸得油光水滑，阿肥昂起鼻頭，抵著我掌心，細細喵了一聲，芒果樹葉子嚓一聲，落在阿肥藏身的卡車頂上。我記得小學那年夏天，全班瘋狂比賽搜集蟬蛻，下課就衝到校園操場後方緩坡，撥亂榕樹林一綹綹鬚根，摸索著虯結的高大樹身。揀蟬蛻的男生攀上樹幹，趴伏在枝幹分岔處察看，也有女孩穿著運動短褲，靈活地爬上爬下，獨我站在幾步外，遙遙看著。狂歡的蟬鳴灌進耳腔，我既是一個人，又彷彿同每隻停棲枝椏的蟬，共同收縮震動腹部，向整個世界噴吐無盡欲望，直至滅頂於聲音洪瀑。

彼時我尚未知道，有同學會贈我這昆蟲沉默的靈魂，或者說，我從不知道他為何這麼做。

而我也不知道，我還可能遇見誰。●

