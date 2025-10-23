【自由副刊】 鄭聿／貓給我的

◎鄭聿

◎鄭聿

又要聊貓？我開了一個新檔案，雙手縈繞在鍵盤上空，思考這次要寫什麼呢，我家的貓正悠悠哉哉躺床，露出一團雪絨般的肥肚，一邊舔手一邊瞅我，彷彿在說：不如寫我吧，我不是你們那邊的流量祕密？你不要老認為這是舊調重彈，也千萬別檢討自己江郎才盡沒花招了，而是我天生難以抗拒，我就在你身旁，你寫東西怎麼可以不提到我……

養貓之後，言行舉止竟繞不開貓，像房間的監視器無所不在，更像家裡的神明廳，周遭一切皆被神力鎮壓。有了床上那隻尚且不夠，還要一直轉發別人家的故事、趣聞、照片加影音──難道這就是所謂的貓度分隔理論（並沒有），我與世人的距離是以幾隻貓來計算的？

但我的他已經沒在搭理我，身體早糊成一片睡著了。當我拿出一包餅乾，才剛拆開，他聽到塑膠包裝摩擦的聲音立刻醒來，起身對著我，展現獨有的空氣咀嚼特技。我知道他向來愛舔塑膠，可怎麼就突然開了胃？

我寫了幾段，卻失去興趣，打算放棄換個題目。不以為然的他斜睨著我，幾乎是最嚴厲的指責：這是棄養喔。

我反駁道：說到放棄你可是前科累累欸。

往往是夏日午後，他會把一頓飯拆成好幾次，一下子溜去後陽台觀賞蟲鳥，或倚在門檻吹風放空，或乾脆伸直雙腿趴在地板涼快，全然忘記上一分鐘還在用餐。煩心之餘，只好體諒他一定有其目的，不可能是貪玩任性而已、不可能腦袋裡什麼都沒有吧。心一軟又覺得他要吃不吃的壞習慣，是不是小時候流浪了兩個月沒被溫柔守護的關係？不過把所有的錯跟不順遂，一律怪罪原生家庭是人類才會做的事……

他根本沒在聽。

睡意盡散的他，死死瞪著對面停於屋簷一角的小鳥，一陣牙顫嘶叫，異常激動，我搞不清楚究竟是隔岸的世仇，還是在招呼他最好的朋友。冷氣仍在運轉，我開了窗縫，讓他近一點感受氣溫，微風，複雜的味道，時間的流動；陽光照進他玻璃彈珠似的瞳孔，想像力在體內爆炸，似乎還有一顆彈珠被撞去別的宇宙。據說在貓的眼中，世界一點也不繽紛多彩，反而對萬物的動靜有著敏銳的感知；同樣的條件換作是人，很難不憂鬱，很難不生病。

我的他就這樣盯了一個小時。平時吃飯罕見的堅持，全發揮在這裡了。

這個世界確實是破碎到令人憂鬱，而貓施以金繼鋦瓷之術，用好奇心、玩性以及一絲渾沌邪惡，補綴窗外的景色，室內的你我。

又或者他真的什麼都沒想，這個世界碎碎的，也好看。●

