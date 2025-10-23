自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 謝瑜真／青蛙

2025/10/23 05:30

◎謝瑜真◎謝瑜真

◎謝瑜真

近日多夢。某天，不知為何，夢見自己要去參加游泳比賽，而且報名的是男性青少年組。一群目測十二至十五歲的少年穿著泳衣或泳褲，與我一起在泳池邊進行伸展，水藍色的水波在水藍色的瓷磚上搖搖晃晃，吸入鼻腔的水氣讓我們感到清醒且正經。我游的是蛙式，在岸上，我不斷練習划水的手勢，像是要將某樣無形但沉重的存在撥開一樣。

事實上，我並不會游泳，只差一點點就學會了蛙式。大約四年前的夏天，我與妹妹心血來潮想到公立游泳池練習游泳，還特別買了泳裝，運動用品店裡的連身泳衣。穿好泳衣後，一踏進泳池裡就感受到一股視線，有位男性盯著我們瞧，眼神毫不避諱地凝視。在比兩台車還寬闊的泳池走道上經過彼此時，不知為何他靠過來摩擦我的手臂，冰冷且溼黏的觸感。之後不管我們移動到哪一池，該名男性都會跟著移動過來，像個幽靈。妹妹忍不住直接質問他：「你要幹嘛？」對方也絲毫不理會，眼神呆滯但直直地盯著我們。

後來我們跑去找救生員求救，但救生員的回答是：「在親眼看到他對妳們有實際的碰觸之前，我們沒辦法做什麼。」我想到剛剛擦身而過時故意的碰觸，但那大概會被硬說成是無心之舉。我跟妹妹後來決定待在離救生員最近的大泳池，確認了那個男性沒有再跟來，便開始各自進行練習。

我在心中默念著蛙式的口訣：收、翻、蹬、夾，踢腿、撥水，仰頭是空氣進入鼻腔的刺激，低頭是撲入水裡的重力，一次次接觸空與水的重複後，我漸漸地抓到前進的訣竅。在輕微的浮力中，手、腳、身體都是為了能在這水中行動而存在著。

明顯的進步讓人忍不住志得意滿起來，我站起身子休息，準備等等繼續把蛙式練好，一個轉身，看到剛剛一直跟著我的男子就在我身後不到一公尺處，他站立在水中溼溼冷冷地盯著我。

之後我與妹妹直接離開，而我再也沒去過游泳池，也再也沒游過泳了。之前買的連身泳裝，只在某次與男友一起去無人的溪邊時拿出來穿過，我半身浸泡在溪水裡，感覺沒有任何人為波動的水稍微拯救了我。

我又想起那個夢。在夢的最後，我依然沒有等到比賽開始，只是與一群少年一邊緊張地準備著比賽，一邊練習如何當隻青蛙。大家的表情專注，我們的身體就只是為了運動而存在，裸露的肌膚毫無意義。我在一次又一次的划水手勢中想起，我在那無人的溪邊看到過一隻金色的青蛙，牠安靜地趴在姑婆芋葉面上，在葉梗中心悄悄窩著，彷彿從來沒人看見過牠，那麼漂亮，那麼自由。●

