藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《暮色》

2025/10/23 05:30

《暮色》 菲立普．克婁代著，林佑軒譯，木馬文化出版《暮色》 菲立普．克婁代著，林佑軒譯，木馬文化出版

菲立普．克婁代著，林佑軒譯，木馬文化出版

人是如何崩毀的？冰封小鎮，死了一個神父之後，警察努利歐燃起晉升夢，醺醺然著手查案，鎮上卻激起連環事件，主教、指揮官、報告員各懷鬼胎，線索只剩當初報案的女孩蕾米亞。法國作家與導演克婁代（1962-）藉架空的帝國邊陲，細寫平凡裡發酵的惡，使人終不成人樣。一開始是偏見，再來是歧視、報復、虐殺、縱火、劫掠。有了可推卸的體制，本能的惡自然壯大。努利歐可說是猥瑣的志士，每天像寫小說一樣寫巡邏日誌，最終卻被編織出的「有效的真相」擊潰，淪為喪失意志的淫獸。助手巴喇杰是「溫柔巨獸」，明明擁有作惡的力量，駑鈍的內心卻蒙詩性靈光眷顧，能真正守護聖潔的信仰。謀殺案的追查看似在一連串的支線後沉沒，末尾驚喜扣回，追溯至最初的偏見。所謂「未來總在暮色中」，也許是問什麼能挺過消亡。當生活拉扯著生命前進，朝死亡邁進，還有什麼能剩下？全書繁複的意象凝出濃烈的氛圍，將人困在陰沉的邊界，情節多令人不適，讀來仍酣暢淋漓。（鼴鼠灰）

