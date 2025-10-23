【家庭plus．生活停看聽】追劇 視力失了序

圖／達志影像

文／煦恩

眼球總是禁不起手機推播的愛情劇誘惑。清晨六點四十，鬧鐘響起，我渾身疲憊地睜開眼。手機還放在枕邊，螢幕上停留著前一晚追劇的畫面。彷彿才剛闔上眼，腦袋一片混沌，卻又得匆匆起床準備出門上班。

這樣的日子持續了好長一段時間。每天下班後，我會煮好晚餐，和兒子一起吃飯。但心早已不在眼前的餐桌上，而是沉浸在手機裡的劇情中。兒子總會好聲提醒：「媽，妳要不要先吃飯？」我嘴上說好，眼睛卻從未離開螢幕。

用完餐、洗好碗、洗完澡，我早已期待躺回床上繼續追劇。那時的我，把這當做一天中最放鬆的時刻。追劇成了我排解壓力的出口，也讓我暫時忘記工作上的煩悶與生活的瑣碎。劇情裡的轉折與浪漫，讓我彷彿置身另一個夢幻時空。

一集接一集，總是捨不得停下來。即使已經凌晨一點，兒子仍會走進房間提醒我：「媽，妳還不睡嗎？」我總是笑笑地回他：「再看一集就好。」但這句話從未兌現。

白天精神不濟，但一聽到同事討論劇情，眼神馬上亮起來。每當有人推薦新劇，我總禁不起誘惑：「先看看結局好不好，再決定要不要看。」結果不知不覺，又陷入了熬夜的循環。

直到某天，我正在電腦前打字，突然發現螢幕上的字變得模糊。愈看愈近，還覺得燈光不夠亮。我以為是老花或近視加深，下班後便到眼鏡行檢查。沒想到店經理說：「妳的眼睛有白內障的現象，建議盡快就醫。」那一刻，我的心猛然一沉。

我隨即前往醫院就診。經過詳細檢查，醫生的診斷證實了店員的說法：「雙眼都有白內障，要特別注意用眼習慣喔。」我一時語塞，不知該如何反應。

回到家後，告訴兒子實情。他聽完，撇撇嘴說：「誰叫妳每天都看到那麼晚。」我無言以對，只能默默接受。

那天之後，我停下了追劇的習慣。即使還有未完的劇情，腦海中的牽掛彷彿也在那刻自動清除。生活不再繞著追劇轉。

下班後，我和兒子一起吃飯、去超市買菜；餐後散步成了我們的日常。假日會一起到步道走走，流點汗、呼吸城市之外的空氣，看看遠方的山巒雲影。那是一種說不出的快樂與平靜。

如今的我，不再因男女主角的愛情橋段而陷入追劇的誘惑，即使聽到同事或朋友推薦新劇，或手機跳出推播提醒，也不再急著點開。

我會刻意等到週末假日，挑一兩個小時輕鬆看看，然後收起手機，轉而去散步、煮頓飯、閱讀一本書，或單純和兒子坐下來好好聊聊天。

腦波弱沒關係，只要我們願意停下來，就能重新選擇一條更健康的快樂路徑。

