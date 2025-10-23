自由電子報
家庭plus

【家庭plus．親子會客室】分享開心 全家都開心

2025/10/23 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

文／徐珮綾

跟平常沒有什麼兩樣的夜晚，一家四口已經刷好牙在床上打滾準備睡覺了，照例我跟兩個孩子在床上聊天、念故事。

3歲的老大問我：「媽媽妳今天開心的事情是什麼？」我回答：「我今天最開心的事情是，晚上有煮很多好吃的飯菜給你們吃，這是我第一個開心的事。」

不料他接著馬上說：「那第二個開心的事是什麼？」我再回答：「就是今天可以開開心心地跟你和弟弟在一起呀！」

沒想到第二個說完不打緊，第三個、第四個、第五個……直到第十個，他接連問了我十個開心的事情是什麼，我也不負眾望地給了他十個不一樣的答案。

老大問得很有樂趣，轉頭再問旁邊滑著手機的爸爸開心的事情是什麼……最後終於因為其他的東西分心，就結束了這個話題。

隔天老公跟我說，他很開心孩子會問他這個問題，但同時他也覺得很震驚，發現自己的生活竟然這麼枯燥又痛苦，好像都忘記應該怎麼樣去感受生活當中令人開心或感謝的事情了。

從那天起，每天晚上我都會問兒子：「你今天開心的事是什麼？」一家在入睡前的對話開始變得很有樂趣了，從原本只會說「媽媽我愛妳，妳是一個好媽媽」，變成了會互相詢問開心的事情是什麼，我們的話題開始擴展了。

不知道這樣互相關懷的好日子會到什麼時候，但是每天的互相道愛、互相述說累積開心喜悅，是我想要每天都持續下去的事。

