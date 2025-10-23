自由電子報
家庭plus

【家庭plus．我們一家人】生日K歌 找回笑顏

2025/10/23 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

文／杜瑋洳

媽媽生日在即，全家人為了讓媽媽再展歡笑，無不絞盡腦汁，希望媽媽能走出喪夫的悲傷。

自從兩年前爸爸過世後，媽媽就鬱鬱寡歡，臉上總抹上一絲憂傷，生日也不若以往開心，眾家兄妹看在眼裡，心疼在心，卻也無法讓媽媽找回歡笑。從小聽媽媽哼哼唱唱，愛唱歌的媽媽，或許高歌一曲後，能打開心胸。於是幾經討論，大家決定來個K歌歡唱，兄妹共同集資，唱得最好的人，可以獲得5萬獎金。

為了激起媽媽的鬥志，決定全家一起參與比賽，生日當天全家一起到土雞城用餐，包廂內還附有卡拉OK，全家人可享用美食，還能K歌比賽。一聽有高額獎金，孫子輩全都摩拳擦掌跟奶奶下戰帖。在孫子的邀戰下，媽媽也展現鬥志，開始哼哼唱唱，當天果然不負眾望獲得第一名。當她接到獎狀和紅包後，久未展顏的媽媽，居然露出羞澀又開心的笑容。

看到媽媽的笑容，我們兄妹總算放下擔憂，今年的生日K歌讓媽媽找回歡笑，我們兄妹又要為明年生日想創意了，因為媽媽的笑容，是我們兄妹的甜蜜負擔。

