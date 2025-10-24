自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 樸素的鍛鍊－ 第二十一屆林榮三文學獎．第一階段揭曉

2025/10/24 05:30

圖◎吳孟芸圖◎吳孟芸

圖◎吳孟芸

圖◎吳孟芸圖◎吳孟芸

【編輯室報告】

第二十一屆林榮三文學獎，自7月1日開始收件，至7月31日止，共收到一千九百二十五件作品。小品文獎採一審制，由李時雍、周昭翡、吳明倫、胡金倫、侯季然等五位評審，分兩階段審稿，並召開決審會議，選出十名得獎者。

散文獎、新詩獎、短篇小說獎，則共舉行九場會議，由四十二位初、複、決審委員詳細討論，選出今日公布之得獎名單，此為第一階段揭曉。除小品文獎，其他獎項確切名次將於11月8日頒獎典禮現場公布，其後陸續刊登得獎作品，並於「自由藝文」（art.ltn.com.tw）與林榮三文化公益基金會網站（www.lrsf.org.tw）同步公布會議紀錄。

文學獎是一特殊「創作」場域，除有巨額獎金做為報酬，參賽者透過難得的主題，寫作的技術，突圍的決心，在一眾之間奪取評審目光。文學獎也是一特殊「閱讀」場域，隱去作者名字，閱讀作品時，評審只能憑藉文字形成的世界，指認、還原其意圖與結果。於是有時，奇險的翻圈或危險地走索，可能比日常的行走，更容易在第一時間得到注目。然而，評審也是一種創造的工作，當獎的形狀過於固定時，會不會，閱讀者心中所求，便更傾向樸素的鍛鍊？

本屆獲獎作品即是如此。著眼生活中層出不窮的困難，以自在吐納的說話勾勒生而為人的艱辛，在心室的陰影處與自己對坐，用樸素自然的姿態，成就文學的內容。

