【自由副刊】 第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎得獎者

短篇小說獎得獎者

栗 光〈女兒〉

張嘉祥

本名譚立安。1987年生，國立東華大學華文文學系畢業。著有散文集《潛水時不要講話》、《再潛一支氣瓶就好》。

陳信傑

寫作態度：

劉大芸

大約三十年前，沈燦麗女士帶她的女兒去學寫作，希望她擁有一件法器，在日後感到艱難時也能走下去；雖然當時沈燦麗女士自己的生活並不太容易。於是，截至目前為止，她兩個女兒都盡可能在自己的道路上踏實行走。

羅毓嘉

．

栗 光

張嘉祥〈阿媽蛞蝓〉

1993年出生。嘉義民雄人，火燒庄張炳鴻之孫。目前就讀國立台灣師範大學台文所。現為「庄尾文化聲音工作室」負責人、台語獨立樂團「裝咖人Tsng-kha-lâng」團長。出版《夜官巡場》專輯與同名小說，小說獲2023年台灣文學金典獎、蓓蕾獎。

寫作態度：

〈阿媽蛞蝓〉是夜官系列第二部曲《溪浮仙人》其中一章。我其實有些分不清楚自己寫的是長篇還是短篇？在寫作中因為常常需要和音樂一起書寫，在寫故事的同時，我也盡量都會讓每個篇章有自己的獨立精神與敘事，再進一步延伸歌曲創作。

．

陳信傑〈鸚形目〉

1990年生。國立東華大學華文文學所創作組畢業。從小在電動間長大，打滾於戲劇、電影、文學、遊戲領域。近幾年在旅宿業那個。曾入圍2022台北國際書展大獎小說獎。著有《柴貓、夢的浮艇與德魯伊》。

寫作態度：

夢易醒，恨難圓；癡賢同望，成願無方──出自霹靂布袋戲角色遊師無方登場詩。正因現實成願無方，因此需要小說，因為在故事裡，無論結局為何，總是重新檢視人生，使之圓滿，也是自和（與自己和解）的過程。

．

劉大芸〈我不過是一個雪人〉

1999年生於台灣。個人照自拍於花蓮白鮑溪，2024年5月。東華大學華文文學系畢業，現就讀同系研究所。〈人體模特兒、神韻的物理規律與疤痕海豚〉獲第十八屆林榮三文學獎散文三獎，入選《九歌111年散文選》。

寫作態度：

小說應該要像波赫士的阿萊夫那樣，妳看進去裡面，看到宇宙間的所有事物同時發生，每一件事都變成永恆。妳看到「隆起的赤道沙漠和每一顆沙粒」，和妳過世的丈夫。看到世界上所有的鏡子，但沒有一面反射出妳的臉。看到我，看到妳。

．

羅毓嘉〈走廊的燈閃過五下才滅〉

1985年生，宜蘭人。政治大學新聞系畢，台灣大學新聞研究所碩士。現於資本市場討生活。曾獲《中國時報》人間新人獎，吳濁流文學獎等。著有詩集《與山近的，離海亦不遠》等六種，散文集《阿姨們》等四種。

寫作態度：

在有限的字數裡練習沉默，與留下。不是講一個「完整」的故事，而是找到某個時空的裂隙，用文字具現化那些來不及被記住的聲音，活著卻被略過的生命。具現化那些幾乎被遺忘的瞬間，和還沒抵達的未來。

