【自由副刊】 第二十一屆林榮三文學獎．散文獎得獎者

散文獎得獎者

田家綾〈單向通行的小規模障礙〉

田家綾

出生於1982年冬日台北。台大社會系，UCLA建築所，東京大學人文社會所畢業。待過日本製造業IT部門，後旅居莫斯科，現落腳東京，討厭滿員電車。曾獲時報文學獎、鍾肇政文學獎等。

洪倪AKA洪媽倪

寫作態度：

翁佩嫆

嘿我來過這裡。

馬瑞霞

在想要寫什麼的時候，我在天黑散場的遊樂園，擠不上一班班客滿公車，沒有計程車的小鎮。我蹲成嬰兒車的高度安撫他，世界就停在這裡。

請繼續往下閱讀...

韓 曌（林煜幃攝影）

我要寫的大概就是這個。這裡曾經存在。

寫下來，給遠方未來的你。

．

洪倪AKA洪媽倪〈麵包超人〉

1996年生於彰化海線，本名洪婕倪，世新公廣系畢業。拍過幾年電視節目，目前改拍網路上的東東。曾獲全球華文學生文學獎、新北文學獎、林榮三文學獎，但很少跟別人講。正往擁有自己的ISBN碼之路邁進（真的快了）。

寫作態度：

這篇文章從無到有修修改改了七年，終於算是完成了，也許讓自己跟隨時間一起前進也是一種態度。

話說，目前有個煩惱，想請大家幫我選個筆名：「洪倪」or「洪媽倪」。歡迎留言告訴我，不用按讚訂閱分享開啟小鈴鐺沒關係。謝謝大家。

．

翁佩嫆〈菊島菜菜子〉

1986年生，搭飛機通勤的澎湖人。中央英文系、台大新聞所畢業。曾任科技產業線記者，現為專職自由撰稿人。個人網站heemie.com，歡迎來看故事。

寫作態度：

文字有時像預言。希望自己與所愛的人未來一切安好，於是把生命裡體驗過的愛，以文字刻下，讓它們成為未來。

．

馬瑞霞〈A Good Death〉

1973年生，台灣藝術大學戲劇系畢業，曾獲台北文學獎。白天是忙到掉髮的社畜，晚上回家只想躺平。多年未動筆，卻又被文字帶回，相信幽默是最溫柔的誠實。

寫作態度：

年輕時，我是個熱愛文學的少女。

曾中二地對友人說：「若三十歲前沒拿到文學獎，我就去死。」

如今我五十二歲了，沒去死，還得了一個不錯的獎。

這篇作品，是我為母親寫的。

我想，她應會在天上大吼：「死線是拿來寫稿的，不是來去死的。」

．

韓 曌〈重齔〉

本名陳樺瑩。1988年生於台灣雲林。畢業於國立中興大學中國文學系。於補教業創辦「韓曌國文」品牌，自台北站前、台中一中街……周遊各縣市，近二十年教學實踐，足跡遍及北中南。2025年出版第一本著作《人生滿級：古文不思議》。（照片 林煜幃攝影）

寫作態度：

修辭立其誠，寫作之道首重真誠；且文以氣為主，除清濁有體，亦須力養而致。

文學無疆界，更不應強賦任何形式的框架與派別。在文字的世界裡，時間與空間皆泯滅，一切分別皆為虛妄──無分古今、中外、優劣、高下，最終，唯有「美」會留下。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法