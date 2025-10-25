【藝週末．藝週推薦音樂會】NSO自由之聲─向一代報人林榮三致敬

1996年，林榮三在慶祝《自由時報》成為第一大報的酒會上致詞。（資料照）

文／記者凌美雪 圖片提供／NSO

1996年，首位公民直選總統李登輝出席第一大報慶祝酒會。（資料照）

一代報人林榮三（1939-2015）出生於新北市蘆洲，在幼年經歷貧困的年代，成長後憑著勤奮、堅靭與大無畏的精神，創造出商業奇蹟，助力台灣經濟蓬勃發展；而身為企業家的社會責任感，讓他始終希望以實際行動造福台灣。當他察覺到媒體與政治對社會的重大影響，更決心投身公共事務，成為時代巨輪的推手。

NSO執行長郭玟岑表示，所有團員從不同地方吸收養分回台，一起創造出一些屬於台灣的聲音。

1988年，林榮三創辦《自由時報》（The Liberty Times），秉持「台灣優先 自由第一」的理想，堅定實踐對新聞自由與民主價值的信念，成為守護台灣的革新力量。

請繼續往下閱讀...

作曲家陳可嘉創作《生路》，詮釋林榮三的信念與精神。

今年是林榮三先生逝世10週年，其創設的「財團法人林榮三文化公益基金會」，特與NSO國家交響樂團共同主辦「自由之聲」音樂會，向林榮三先生致敬。

指揮家林勤超。

向一代報人林榮三致敬的「自由之聲」音樂會，將於11月1日在台北國家音樂廳演出，邀請旅居奧地利的台灣之光林勤超擔任指揮，攜手國際知名比利時鋼琴家丹尼斯．科祖金（Denis Kozhukhin），與NSO共同呈獻。

鋼琴家丹尼斯．科祖金。

音樂會特別委託作曲家陳可嘉創作新曲《生路》進行世界首演，表彰林榮三一生的奮鬥精神和民主理念；同場還將演出輝煌壯麗的莫札特C大調第41號交響曲《朱比特》，以及蘊含生命溫暖光輝的布拉姆斯《第2號鋼琴協奏曲》，與林榮三精神相輝映。

國家交響樂團。

自由之聲蘊含2大前瞻意義

NSO執行長郭玟岑表示，「做為國家交響樂團，NSO每次海外巡演時，都會被問及我們國家的交響樂團與國外樂團有什麼不同？我總會驕傲地表示，我們是在台灣民主社會中所培養出來的樂團，所有團員從不同地方吸收養分回來，一起創造出一些屬於我們台灣的聲音。」

這樣多元共融的過程並不容易，必須要有妥協，也會挫敗，但有時因為創意，又開創一些新的可能，並需要有新的想法繼續推動。「因此，我們特別可以體會，林榮三先生一路以來，從他在台灣早期比較艱辛的年代，到後來在公共事務上面的服務，以及企業版圖擴展之餘，也對於社會有很大的支持跟貢獻。」

郭玟岑說，身為台灣的樂團，NSO很榮幸能受邀與林榮三文化公益基金會合作，除藉由樂團的演奏介紹這位守護台灣民主發展及自由的要角，同時也是向這位景仰的前輩致敬。

這場音樂會除有國內外一流的音樂家參與，郭玟岑還提到2件格外有意義的事。其一是委託創作新曲，「NSO很常在國際巡演時透過音樂傳達台灣的聲音，也藉由支持創作，展現台灣的創意，留下重要的聲音。」其次，NSO特別感謝基金會慷慨決定將音樂會收入，做為國家青年交響樂團的獎學金，這對於培育台灣新創世代、提升競爭力，有莫大助益。

郭玟岑說，無論是委創新曲或成立獎學金，都讓這場音樂會不只是緬懷過往，更是朝向未來，為藝術文化創造更多可能性；而且，兩者都可成為將來海外巡演的養分，讓台灣的聲音與世界交流。

德奧古典原鄉的台灣之光林勤超

談到此次音樂會的指揮林勤超，郭玟岑認為，在古典音樂發源地歐洲占有一席之地，從來沒有捷徑，尤其在德奧體系的歌劇院擔任音樂總監，統御眾多優秀的音樂工作者，林勤超的音樂生涯，憑藉努力與卓越的表現，受到重大的肯定，這點也見證了台灣人在艱鉅環境下，面對挑戰的韌性。

林勤超來自台東，其職業生涯始於2016年擔任德國邁寧根邦立劇院的首席指揮與副音樂總監；2018年起，他擔任雷根斯堡劇院音樂總監；2023/24樂季重返邁寧根邦立劇院；2024/25樂季擔任威斯巴登黑森邦立劇院的首席指揮及副音樂總監；並自2025/26樂季起，擔任奧地利克拉根福市立劇院卡林西亞交響樂團音樂總監。

郭玟岑說，林勤超在國際間邀約不斷，NSO等待多年，終於邀請到林勤超再次返台，相信在他的帶領下，音樂會絕對會讓大家既感動又驚豔。

林勤超則表示，每次回到台灣與NSO合作，對他而言不僅是音樂的分享，更是一種心靈的回歸，「多年在歐洲工作的經驗，讓我深刻體會到不同文化詮釋音樂的視角與思維方式。而NSO的熱情、開放心態與細膩敏銳的音樂感受力，總讓每次合作都充滿新的能量與感動。」

國際炙手可熱鋼琴家科祖金

擔綱布拉姆斯《第2號鋼琴協奏曲》獨奏的鋼琴家丹尼斯．科祖金，以卓越的技巧、深厚的情感與精緻的音樂品味聞名；科祖金最為人熟知的是，在2010年贏得伊莉莎白王后大賽冠軍，從此受到世界各大樂團與音樂節的邀請。

郭玟岑表示，科祖金擅長的曲目非常多元，且憑藉充滿力量的演奏贏得廣泛讚譽，並確立了當代最具成就音樂家之一的地位。這次布拉姆斯《第2號鋼琴協奏曲》是難度非常高的作品，必須要穿梭流動在樂團之間，與樂團交融合一，郭玟岑說，NSO非常開心可以與科祖金合作。

不斷前進的生路

特別為音樂會主題新創的曲目《生路》，是由知名旅美台灣作曲家陳可嘉親自創作。陳可嘉出生於台中，師大畢業後前往美國留學並取得美國賓州大學作曲博士，目前任教於美國寇蒂斯音樂學院，並曾擔任美國大學音樂協會東北分會作曲委員會主席，活躍於國際樂壇。

近年來，在原民會與客委會支持下，NSO多次首演陳可嘉接受委創的曲目，可說是台灣新世代非常重要的作曲家之一。NSO出國巡演時，也常帶著陳可嘉的創作，做為台灣的聲音與世界交流。《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）評論她的作品是「強烈的音樂帶出無所畏懼的宣告」，郭玟岑認為，這點與林榮三的精神也相當吻合。

陳可嘉在接受此次委創之後，花了相當多時間研讀林榮三的其人與其事，她說，可以感覺到林榮三勤奮、講究細節、腳踏實地等特質，並透過溫暖與愛，展現出他的信念。他曾說：「我這一生就是要不斷為這片土地打拚。」這種精神讓身邊的人不由自主被感動，也被驅動一起向前。

林榮三希望台灣走出一條生路，他曾精選多篇社論印成小冊子發送給報紙訂戶。如果說，他辦報是用文字傳達理念；陳可嘉則是將文字化為聲音，用音樂將林榮三不斷前進的精神與能量表現出來，因此，新創曲也是以《生路》命題。

樂曲長度近10分鐘，木管、銅管、弦樂、打擊等，流動的音響層次如記憶般交織，彷彿可以聽見天未亮就拉著拖車出門工作的幼時身影，並隨著生命不同階段，仍不改勤奮的作風；從每顆小小的音符到立體壯闊的和聲音響，滾動的節奏是篳路藍縷，一路開創未來的人生軌跡。

曲中也有民歌式的旋律，傳遞出林榮三對家人、朋友、鄉親，甚至對國家社會溫暖的關心；而激昂澎湃的段落，則象徵堅韌、創造力與前行的力量。陳可嘉說，《生路》既是致敬，也是反思，講述一個人如何以信念與熱情，將這片土地的碎石路鋪設成康莊大道。

音樂時空的旅程 對理想與生命力量的追尋

從台灣作曲家的當代新創曲《生路》，到莫札特的古典精神，再到布拉姆斯的浪漫深度，指揮林勤超認為，每一首作品都以不同的語言，表達人類對理想與生命力量的追尋。希望透過這場音樂會，將歐洲古典音樂的精神，即「對結構的敬重、對聲音的純粹追求」，與台灣特有的生命力與感性融合在一起，「這次的演出，正是我希望與台灣聽眾共同分享的一段音樂時空旅程。」

林勤超說明，《朱比特》是莫札特最後一首交響曲，也是古典時期交響曲藝術的巔峰之作，不僅展現了莫札特在結構與對位上的完美掌握，更充滿一種超越凡俗的精神光輝。特別是在終樂章中，多主題的賦格設計與壯麗的和聲進行，彷彿預示了浪漫樂派的到來。「對我而言，這首交響曲是一種光明的信仰，即在理性與感性、秩序與自由之間達到完美平衡。」

下半場的布拉姆斯《第2號鋼琴協奏曲》則是另一種世界。林勤超表示，這部作品結構龐大、情感深邃，幾乎像一首交響曲。布拉姆斯讓鋼琴與樂團之間不再是「獨奏」與「伴奏」的關係，而是一種內心的對話。第2樂章的英勇、第3樂章大提琴獨奏的柔情、到終樂章的溫暖與光亮，都是布拉姆斯生命經驗的寫照，讓人感受到成熟中的力量，以及深藏於內心的溫度。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法