【藝術文化】首屆國際火舞藝術節「火神祭」 漁光島震撼登場

2025/10/25 05:30

【藝術文化】首屆國際火舞藝術節「火神祭」 漁光島震撼登場「火神祭」將於26日壓軸演出《火爾摩莎FIREMOSA》。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪、洪瑞琴／綜合報導〕光復連假最火熱的派對登場！台灣首次舉辦的國際火舞藝術節「火神祭」（Firemosa）昨（24）晚在台南安平漁光島月牙灣開幕，現場湧入超過2萬名觀眾，沙灘上人潮熱情、火焰閃耀，接連3天的火舞盛宴正式點燃島上夜空！

首屆國際火舞藝術節，選在被譽為「台南最美祕境」的漁光島舉辦，由即將成真火舞團策畫，以「火裡重生，島上覺醒」為主題，將火舞藝術與漁光島海岸景觀結合，並邀請超過10組團隊輪番登台，打造一場國際級的藝術饗宴。

開幕首日下午先由獨立樂團粗大BAND與麋先生MIXER熱力開唱，吸引大批樂迷、跟著節奏搖擺。接著登場的火舞落日遊行，夕陽、海岸、火舞與藝術裝置交織出夢幻光影，讓人忍不住一邊拍照一邊驚呼：「太美了！」遠從世界各地來台的火舞藝術家們，看到即將成真火舞團沿著沙灘遊行演出，也都忍不住驚歎，這是他們看過的火舞藝節場地中，最絕美特別的景致。

Orissa Kelly的火足射箭表演點燃「火神祭」盛宴。（記者凌美雪攝）Orissa Kelly的火足射箭表演點燃「火神祭」盛宴。（記者凌美雪攝）

晚間開幕特別演出更是高潮不斷，結合大鼓、蔡宏毅的大筆書法現場揮毫，還邀請到曾為英國女王演出的知名火足射箭表演者Orissa Kelly，以她最擅長的倒立射箭，點燃「火神祭」的聖火，可說是難得一見的絕美表演。日本的火焰武士刀先鋒Kiwamu Miyakubo、匈牙利火舞冠軍Attila Oltyan、韓國當代火焰藝術家Gani Kim及英國火足射箭表演者Orissa Kelly更進行一場國際火舞邀請賽「火神盃」GALA SHOW。近距離欣賞火舞秀，觀眾全場驚呼連連、掌聲不斷。

火神祭開幕精采表演。（記者洪瑞琴攝）火神祭開幕精采表演。（記者洪瑞琴攝）

台南市副市長葉澤山表示，漁光島近年以藝術節、生活節打響全國知名度，絕美落日搭配多元創新的展演內容，已成為台南指標性節慶活動。今年又逢光復連假，邀請大家來漁光島看火舞、吹海風，感受滿滿的台南文化魅力與活力。

火神祭從昨晚開始連舞3天，火光、音樂、藝術裝置全力綻放，讓夜空閃耀台南最浪漫的火焰光芒。

