【藝術文化】即將成真火舞團驚豔全場 蔡宏毅盼以火神祭傳遞光明與勇氣
以海、天為幕的落日遊行美景讓人驚豔。 （記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台南報導〕首屆國際火舞藝術節「火神祭」（Firemosa），昨（24）日起至26日在台南漁光島點燃火舞盛宴。由即將成真火舞團策畫，邀請國內外頂尖火舞藝術家共同打造的系列演出，開幕首日從下午5點的落日遊行，到晚間國際火舞邀請賽「火神盃」GALA SHOW，絕美與震撼畫面，讓觀眾頻頻發出讚歎的呼聲。
即將成真火舞團落日遊行演出。（記者凌美雪攝）
即將成真火舞團團長蔡宏毅表示，火舞藝術所展現的不僅是技巧與美感，火象徵文明起點、黑夜裡的光明，而旋轉的火光更如同溫暖的力量，連結人與人的心團結在一起。也希望藉由火舞藝術，引領觀眾感受火焰純粹的美。
蔡宏毅說，過去10多年來，他在全球參加各式各樣的火舞藝術節，總是期盼有一天台灣也能舉辦具備安全、專業且有文化性的火舞藝術節，他以充滿熱情與夢想的表情說著，希望有一天他的團隊能成為火舞藝術的雲門。
蔡宏毅說，因為火舞不只是表演，也象徵相信生命可以重點亮的力量。這個夏天有很多地方面臨天災後的重整，所以他也希望藉由火神祭，讓大家接收到一種鼓舞的力量，可以重新靠近自由、靠近自己，在火裡重生，找到重新出發的勇氣。活動期間每天下午3點到晚間9點，可自由入場。詳詢火神祭IG粉專（https://reurl.cc/pYqWpZ）。
