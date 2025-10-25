【藝術文化】C-LAB聲響藝術節 朱駿騰「社子島—中陰洄游」以聲音重返島嶼記憶

朱駿騰戶外映演計畫「社子島—中陰洄游」以電影《河鰻》為基礎。（朱駿騰提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場（C-LAB）主辦、台灣聲響實驗室策畫的「2025 C-LAB聲響藝術節：DIVERSONICS」即日起至11月30日舉行，集結超過40場論壇、講座、裝置與展演，邀請來自德國、法國、美國、韓國及台灣等地的藝術家參與。今年以「聲音的多重生成」為主題，從經典到前衛，探索聲音如何跨越科技、身體與空間的界線，開展跨領域的聆聽經驗。

其中，藝術家朱駿騰以其入選柏林影展的長片《河鰻》為基礎，推出戶外映演計畫「社子島—中陰洄游」，結合電影聲軌、地方民俗與行為藝術，將於10月31日15時至21時在社子島登場，邀請觀眾透過聲音、影像與地景繞行方式回應都市邊陲的文化記憶。

請繼續往下閱讀...

朱駿騰受訪時表示：「我的作品一直很看重聲音的穿透力與渲染力。我曾在社子島進行4年田野調查，因此想讓電影《河鰻》回到此處放映，但這次會讓電影中的聲響獨立出來，成為現場演出。」他指出，「中陰洄游」的概念呼應島嶼的地理與文化狀態，「社子島是由兩條河形成的沙洲，土地、神明、甚至信仰都與水流有關。對我來說，它是一個人事與鬼神共存、時間模糊未定的地方，如『中陰之地』。」

「社子島—中陰洄游」由朱駿騰與策展人謝鎮逸共同策畫，結合聲音藝術家顏晟文（晟SHENG）、配樂師尊室安與音樂人柯泯薰等人創作，全程分為2大篇章。第1章〈中陰身：行為的反身動力〉由社子島古老神明「溪洲底土地公」引領繞行，穿越沙洲、工業地帶與巷弄空間，行為藝術家曾啓明、陳憶玲、江源祥、柯德峰將以現地身體演出回應島嶼地景；第2章〈洄游地：《河鰻》的返身聲影〉則於島頭公園進行，重構電影聲軌並融入朱駿騰於田調時期拍攝的影像，展現聲音與土地之間的共振；電影《河鰻》將壓軸放映。

朱駿騰《八月十五》透過裝置建構敘事，描繪因病症喪失記憶與身分。（朱駿騰提供）

此外，朱駿騰2017年的裝置錄像作品《八月十五》亦於藝術節期間再次亮相。詳詢C-LAB官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法