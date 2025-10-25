自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】C-LAB聲響藝術節 朱駿騰「社子島—中陰洄游」以聲音重返島嶼記憶

2025/10/25 05:30

朱駿騰戶外映演計畫「社子島—中陰洄游」以電影《河鰻》為基礎。（朱駿騰提供）朱駿騰戶外映演計畫「社子島—中陰洄游」以電影《河鰻》為基礎。（朱駿騰提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場（C-LAB）主辦、台灣聲響實驗室策畫的「2025 C-LAB聲響藝術節：DIVERSONICS」即日起至11月30日舉行，集結超過40場論壇、講座、裝置與展演，邀請來自德國、法國、美國、韓國及台灣等地的藝術家參與。今年以「聲音的多重生成」為主題，從經典到前衛，探索聲音如何跨越科技、身體與空間的界線，開展跨領域的聆聽經驗。

其中，藝術家朱駿騰以其入選柏林影展的長片《河鰻》為基礎，推出戶外映演計畫「社子島—中陰洄游」，結合電影聲軌、地方民俗與行為藝術，將於10月31日15時至21時在社子島登場，邀請觀眾透過聲音、影像與地景繞行方式回應都市邊陲的文化記憶。

朱駿騰受訪時表示：「我的作品一直很看重聲音的穿透力與渲染力。我曾在社子島進行4年田野調查，因此想讓電影《河鰻》回到此處放映，但這次會讓電影中的聲響獨立出來，成為現場演出。」他指出，「中陰洄游」的概念呼應島嶼的地理與文化狀態，「社子島是由兩條河形成的沙洲，土地、神明、甚至信仰都與水流有關。對我來說，它是一個人事與鬼神共存、時間模糊未定的地方，如『中陰之地』。」

「社子島—中陰洄游」由朱駿騰與策展人謝鎮逸共同策畫，結合聲音藝術家顏晟文（晟SHENG）、配樂師尊室安與音樂人柯泯薰等人創作，全程分為2大篇章。第1章〈中陰身：行為的反身動力〉由社子島古老神明「溪洲底土地公」引領繞行，穿越沙洲、工業地帶與巷弄空間，行為藝術家曾啓明、陳憶玲、江源祥、柯德峰將以現地身體演出回應島嶼地景；第2章〈洄游地：《河鰻》的返身聲影〉則於島頭公園進行，重構電影聲軌並融入朱駿騰於田調時期拍攝的影像，展現聲音與土地之間的共振；電影《河鰻》將壓軸放映。

朱駿騰《八月十五》透過裝置建構敘事，描繪因病症喪失記憶與身分。（朱駿騰提供）朱駿騰《八月十五》透過裝置建構敘事，描繪因病症喪失記憶與身分。（朱駿騰提供）

此外，朱駿騰2017年的裝置錄像作品《八月十五》亦於藝術節期間再次亮相。詳詢C-LAB官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應