藝術文化

【藝術文化】世界劇場設計展昨落幕 台灣獲5座首獎

2025/10/26 05:30

駐杜拜台北商務辦事處處長陳俊吉（第2排右4）、OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容（第2排右2）與台灣入圍及獲獎者合影。（OISTAT 提供）駐杜拜台北商務辦事處處長陳俊吉（第2排右4）、OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容（第2排右2）與台灣入圍及獲獎者合影。（OISTAT 提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕4年1度的全球劇場盛事「世界劇場設計展 」( World Stage Design，WSD 2025)，於10月18至25日在阿聯酋文化古都沙迦舉辦，並於當地時間24日舉辦頒獎典禮，今年台灣共有10位獲獎，其中包括5座首獎。

2025「世界劇場設計展 」由OISTAT國際劇場組織與沙迦表演藝術學院（Sharjah Performing Arts Academy，SPAA）共同主辦，以「明日的遺產」為主題，強調數位與永續實踐。逾百場活動，包括劇場燈光、音樂、舞台設計、表演等深度研究論壇、工作坊、展覽、演出，並於沙迦表演藝術學院、沙迦藝術基金會奧拜德•阿爾沙姆西之家（ Bait Obaid Al Shamsi ) 、沙迦研究技術與創新園區（ Sharjah Research, Technology and Innovation Park, SRTI Park，SRTIP ）分別由藝術家、設計師各自挑選作品投件，展出WSD世界劇場設計展百件入圍作品與活動。

WSD的5位台灣首獎與作品如下：新銳設計組首獎舞台設計陳叙彣《∞的總和》、燈光設計首獎林映辰《 Embodying 》、聲響設計首獎陳致霖《萬衛二路》；專業組多媒體影像設計首獎李國漢《∞-無限循環》、多媒體影像設計貳獎黑碼藝識《無聲的戰爭》、聲響設計首獎李 勻《逐：一場發生在自然生態景觀的沉浸式舞蹈體驗》。

OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容表示，本屆WSD世界劇場設計展吸引全球700多件作品參賽，百大入圍作品中，台灣以30件入圍居全球之冠。其中，舞台設計通常為大型製作勝出，但今年新銳組台灣獲得首獎，相當難能可貴。

