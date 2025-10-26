自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】工藝中心工藝年暖身 AI！工藝台灣•世代智慧展登場

2025/10/26 05:30

「AI！工藝台灣・世代智慧」於台北當代工藝設計分館揭幕。（工藝中心提供）「AI！工藝台灣・世代智慧」於台北當代工藝設計分館揭幕。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）策畫的「AI！工藝台灣•世代智慧」展覽，即日起於工藝中心台北當代工藝設計分館2樓常態展出。此次展覽亦為2026年「工藝年」的暖身系列活動之一，延續工藝中心「工藝70+1」計畫精神，以「漫活」為核心，倡議從日常實踐中重新理解工藝與生活的關係。

以AI為策展概念，帶領觀眾理解台灣工藝世代推進的脈動。（工藝中心提供）以AI為策展概念，帶領觀眾理解台灣工藝世代推進的脈動。（工藝中心提供）

此展透過「Artisanal Intelligence（工藝智慧）」為策展概念，主張工藝智慧是人類智慧（Human Intelligence）的具體展現，強調「人、工具與真實材料」之間互動的不可取代性。

展覽回顧台灣工藝百年發展為起點，從1920年代至今，依據世代脈絡呈現不同階段的工藝樣貌與社會回應。內容涵蓋1920年代殖民時期下孕育的本土漆藝、1930年代顏水龍推動的設計語彙、1950年代外銷手工藝的蓬勃發展、1970年代文化保存與技術累積、1980年代原住民族文化復振，以及1990年代以後社區與永續實踐的多元面貌。

進入當代，展覽以「台灣風土」為創作靈感，聚焦新世代工藝家如何於在地材質、環境意識與文化自信中尋找創作語彙。策展團隊以「同時性」的觀點連結不同時期的工藝語境，呈現技術、設計與生活美學之間的動態對話。

展覽尾聲以「未來工藝宣言」做為總結，回應工藝中心「活工藝．工藝活」的理念，引導觀者思考工藝如何在世代更迭中持續演化與再生。展覽詳詢工藝中心官網（www.ntcri.gov.tw）。

