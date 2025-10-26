【藝術文化】衛武營藝術村沐森藝術節 邀民眾走進公園與藝術對話

藝術家以自然環境媒材構思，創作一系列裝置藝術。（衛武營藝術村提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市衛武營藝術村WeR年度計畫「沐森藝術節－復現Re-Emergence」，展開公園藝術行動，推出藝術家聯展、生態論壇、復現刻印，邀請民眾以觀展、體驗、聆聽方式，走進公園與藝術對話，思考人與自然關係，並將領悟帶回生活中。

由藝術總監陳姿仰發起，邀請策展人洪威喆，攜手駐村藝術家王國仁、林純用、何佳眞、陳彥名、陳靜智、鄭雅芬、連宏珠，徵選出藝術創作者鄭雋、陳宜君、李昆晏、張漢恭、屋特等人，以自然環境媒材構思，創作一系列裝置藝術。

請繼續往下閱讀...

沐森藝術節也舉辦論壇，邀請藝術家、土地關懷者、跨領域創作者及策展人對談，探討公園、創作及日常生活間的關係，每個行動、作品與歷史、自然連結，民眾走訪公園探尋藝術，佇足與品味觀察，透過對環境觀察，轉化對生態反思。

陳姿仰表示，這是一場與生態自然共舞的藝術節，衛武營藝術村WeR相當獨特，坐落在衛武營都會公園，與廣大樹林、草地共存，也是少數保留原軍事營舍結構，並與藝術共存的空間。藝術村連3年推出「仲夏夜之夢」、「冬花盛開」及「小沐森藝術節」，與藝術家共同探索藝術如何與自然環境互動，希望透過藝術找回土地和歷史的原點，讓藝術與自然共生、共榮，創造獨一無二的藝術聚落。

沐森藝術節即日起展至11月23日，除了靜態展覽、生態論壇外，每週六、日推出復現刻印、鉛筆拓印，由藝術家帶領民眾體驗藝術生活。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法