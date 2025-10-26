自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】衛武營藝術村沐森藝術節 邀民眾走進公園與藝術對話

2025/10/26 05:30

藝術家以自然環境媒材構思，創作一系列裝置藝術。（衛武營藝術村提供）藝術家以自然環境媒材構思，創作一系列裝置藝術。（衛武營藝術村提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市衛武營藝術村WeR年度計畫「沐森藝術節－復現Re-Emergence」，展開公園藝術行動，推出藝術家聯展、生態論壇、復現刻印，邀請民眾以觀展、體驗、聆聽方式，走進公園與藝術對話，思考人與自然關係，並將領悟帶回生活中。

由藝術總監陳姿仰發起，邀請策展人洪威喆，攜手駐村藝術家王國仁、林純用、何佳眞、陳彥名、陳靜智、鄭雅芬、連宏珠，徵選出藝術創作者鄭雋、陳宜君、李昆晏、張漢恭、屋特等人，以自然環境媒材構思，創作一系列裝置藝術。

沐森藝術節也舉辦論壇，邀請藝術家、土地關懷者、跨領域創作者及策展人對談，探討公園、創作及日常生活間的關係，每個行動、作品與歷史、自然連結，民眾走訪公園探尋藝術，佇足與品味觀察，透過對環境觀察，轉化對生態反思。

陳姿仰表示，這是一場與生態自然共舞的藝術節，衛武營藝術村WeR相當獨特，坐落在衛武營都會公園，與廣大樹林、草地共存，也是少數保留原軍事營舍結構，並與藝術共存的空間。藝術村連3年推出「仲夏夜之夢」、「冬花盛開」及「小沐森藝術節」，與藝術家共同探索藝術如何與自然環境互動，希望透過藝術找回土地和歷史的原點，讓藝術與自然共生、共榮，創造獨一無二的藝術聚落。

沐森藝術節即日起展至11月23日，除了靜態展覽、生態論壇外，每週六、日推出復現刻印、鉛筆拓印，由藝術家帶領民眾體驗藝術生活。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應