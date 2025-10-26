自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】出遊費用 如何買單

2025/10/26 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

大家開開心心約出遊，但是出遊費用該怎麼算，一定要講清楚，免得玩出後遺症……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈免除要錢尷尬〉正義出聲 想賴賴不了

文／江宜貞（新北市）

旅行中，最容易考驗友情的往往不是景點本身，而是那些細微的金錢安排。那次出遊，我先刷卡買下大家的團票，起初大家都笑著說：「等等馬上轉給你。」可是一到景區，玩得盡興後，這件事就被遺忘。

直到晚餐時，氣氛微妙起來──大家聊得開心，卻沒人提起付款。我正猶豫要不要自己開口，正義朋友故意大聲問我：「欸，我的票多少錢？轉給你。」藉此提醒大家要付錢。

隨即，他掏出手機，把每個人該付的金額算得清清楚楚，直接報給大家。忘記付款的人頓時紅了臉，連忙轉帳。

正義朋友的舉動，不僅提醒了忘記付款的人，也化解了可能出現的尷尬。他不是在監督，而是用公平又溫暖的方式，替大家維持了友情的平衡。那一刻，我深刻感受到，旅行除了風景，更能照見人心。有人健忘、有人隨性，而這位朋友卻讓友情少了裂痕，多了體貼與安心。

旅行的回憶裡，不只是美景和笑聲，還有那句溫暖的提醒。

〈突發支出難料〉借車發生車損 自己吞下來

文／子廷（台中市）

每趟旅程，最美的風景是與好友們共同創造的歡聲笑語。但有時，意外的插曲，卻可能讓這份美好蒙上陰影。

那次相約去南投玩，一切都照著計畫走。為了節省開銷，我特別去借了一輛九人座，大夥兒也說好油錢、住宿、餐飲都均分。然而，萬萬沒想到，最大的「變數」不是錢，而是信任。

旅程中，車子停在民宿停車場，夜裡車窗竟被打破，所幸車內沒有財物損失。但修車窗還是得花一筆開銷。我原本以為有人會說：「要不要大家一起分攤一下？」結果卻沒人開口。那筆維修費，我最終選擇自己默默付清。雖然沒有因此吵架，但心底那份「怎麼會這樣？」的困惑與失落，卻比任何金錢上的損失都來得沉重。

這讓我領悟到，有時最難喬的，不是那些事先講好的小錢，而是突然出現的意外大筆支出，它不僅考驗著金錢上的分攤，更考驗著彼此的情誼與擔當。

從那之後，我學會了：除了事前講清楚分攤，更該約定好「萬一有突發支出怎麼處理」。再好的關係，也怕誤解，更怕沉默。

〈遊戲達成共識〉包棟民宿 猜拳決定房間

文／朱家賢（新北市）

和朋友出國旅行，最怕的往往不是行程太累，而是住宿安排。這次我們選擇包棟民宿，一開始就先把住宿費均分，大家心裡都踏實，不必擔心誰多付、誰少出。真正的重頭戲，反而是分房間的時候。

民宿裡的房間各有特色，有的窗外能看見整片海景，有的空間寬敞適合聊天，有的則擁有獨立衛浴，方便又自在。如果硬要照房型訂價再分，難免讓人有點彆扭。最後我們決定用最單純的方式──猜拳！

一群人石頭剪刀布，輸的人忍不住大叫，贏的人眉開眼笑。選房的順序就這麼排定，大家依序挑自己喜歡的房間。雖然結果各有不同，但因為是遊戲決定，沒有任何抱怨，反而成了旅行中最輕鬆的插曲。

旅行的美好不只是風景和美食，更是同行朋友間的默契。均分費用，避免金錢爭議；用遊戲分房，讓公平中多了樂趣。這樣的安排，省去爭執，又增添了回憶。或許友情裡最需要的，就是這種「玩得開心，也不必計較」的智慧。

〈規則先訂清楚〉費用先估算 多退少補

文／林莉羚（新北市）

朋友出遊，風景再美、食物再好吃，都比不上「結帳」時的刺激。

還記得有一次，我們5個人開車去花蓮，沿途笑聲不斷，結果回程一算油錢，群組瞬間冷清。有人說：「我只坐去程，回來是搭火車。」有人補一句：「那我是不是只要付一半？」還有人細算：「我晚餐只點小火鍋，沒有加點牛肉。」當下我心裡想：原來旅行最後一關，是數學考題。

其實，錢真的能考驗友情。大家以為感情好，不會計較，但等到荷包掏出來，心裡難免斤斤計較。後來我們學乖了：出發前先把住宿、餐費、油錢統一估算，平均分攤，多退少補。規則訂清楚，誰也不會覺得吃虧。

旅行本該留下美好的記憶，不應被帳單畫下句點。親兄弟都要明算帳，朋友更是如此。錢算清楚了，感情反而能走得更遠。

