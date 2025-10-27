【藝術文化】台灣豫劇團新生代南台灣「飆戲」 4場9個故事直觀人性

《殺廟》呈現人性掙扎。（台灣豫劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕傳藝中心將於南台灣的左營台灣豫劇團大排練場，推出一系列精采競演，以「2025飆戲：熱血×戲魂 點燃舞台能量」為名，分別於11與12月間，於4場演出9個折子戲，無中場休息，看看傳統戲曲遇上新世代熱血青年，會激盪出什麼火花？

《下山》翻轉傳統英雄救美的敘事。（台灣豫劇團提供）

台灣豫劇團表示，這4場演出，是為了讓20多歲的年輕演員在實戰中快速成長，採用「以演代訓」模式，藉由「做中學、演中傳」的跨世代合作，同步傳承戲曲技藝。而將排練場變身舞台，除讓傳承在舞台上自然發生，讓排練場變身戲曲愛好者的祕密基地，在最親近戲曲養成的地方，見證藝術最生猛、火熱的現在進行式。

《逼騙》演繹黑色喜劇。（台灣豫劇團提供）

4場「飆戲」將自11月1日展開，當天有郭君亮的《天女散花》，舞動絕美七彩綢緞；蔡希澄在《梳妝》中，詮釋待嫁女子的期待與不安；孫紫峮與劉冠廷在《殺廟》中，將神聖廟堂化為人性掙扎的修羅場，引爆一場關於生存與道德的激烈衝突。

孫悟空《偷桃．盜丹》。（台灣豫劇團提供）

11月2日演出《包公趕驢》，看張瑄庭與吳紹騰如何上演「最強讀心術」揭穿弊案、懲奸除惡；還有劉冠廷與邱昭源的《白水灘》，展示拳拳到肉的真實拚搏。

12月13日的《徐策跑城》，林原茂將展現老生功底，全場奔馳，用盡力氣「跑」出一個老臣的狂喜與忠誠；《下山》中，吳淑穎、張玳寧將翻轉傳統英雄救美的敘事，穆桂英以自信與英氣，瀟灑收服楊宗保。

12月14日將由鄭揚巍與吳淑穎在《逼騙》中，演繹可比現代社會的黑色喜劇，為了面子與利益，環環相扣的騙局將人逼向絕境；彭昌民的孫悟空《偷桃．盜丹》，則將神話故事中的慾望具體化，展現挑戰體制的快感與自由。

每場約75分鐘，無中場休息，入場價均為50元，詳詢OPENTIX。

