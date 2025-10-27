自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國美館「天空寫下的故事」 種子視角敘說氣候與記憶

2025/10/27 05:30

「天空寫下的故事」展覽從對「氣候焦慮」的關注出發。（ANPIS FOTO 王世邦攝，國美館提供）「天空寫下的故事」展覽從對「氣候焦慮」的關注出發。（ANPIS FOTO 王世邦攝，國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館推出公開徵件展演創作計畫「天空寫下的故事（Stories Written by the Sky）」，以藝術、科技與哲思交織的沉浸式展演，邀請觀眾透過互動體驗進入由「種子」視角展開的非線性敘事旅程，即日起至12月14日，在國美館U-108 SPACE登場。

「天空寫下的故事」由來自台灣與國際的製作團隊共同創作。藝術家徐叡平擔任創意總監，跨領域藝術家Nancy Valladares擔任藝術總監，FabCafe Taipei創意工程師葉博允負責互動設計整合，數位藝術家黃偉軒設計360度沉浸影像投影，並由作曲家Haamid Rahim擔任聲音設計與原聲帶創作。展覽透過影像、聲音與觀眾互動，共構出一場關於時間、記憶與再生的實驗性敘事。

藝術家徐叡平說明，作品的出發點是對「氣候焦慮」的關注。「創作是一個能承載不確定性的容器，讓我們共同面對焦慮，而非陷入絕望或盲目的樂觀。」他表示，作品從一顆在末日後重新發芽的紅藜種子視角展開，這顆種子見證了島嶼的熱與北極的寒，跨越漫長時間再次萌芽，並在那一刻釋放出潛藏的記憶。

「天空寫下的故事」的靈感來自製作團隊2024年赴挪威斯瓦爾巴的駐地研究。該地的「末日種子庫」位於岩層深處，以零下18度保存全球數百萬種植物樣本，其中包含來自台灣的4萬多個樣本與原生作物紅藜。展覽以紅藜為敘事主角，觀眾可透過互動拼圖裝置觸發影像與聲音變化，在每次選擇與重組中生成獨特的敘事路徑，思考氣候變遷、物種保存與人類未來之間的連結。展覽詳詢國美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應