【藝術文化】國美館「天空寫下的故事」 種子視角敘說氣候與記憶

「天空寫下的故事」展覽從對「氣候焦慮」的關注出發。（ANPIS FOTO 王世邦攝，國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館推出公開徵件展演創作計畫「天空寫下的故事（Stories Written by the Sky）」，以藝術、科技與哲思交織的沉浸式展演，邀請觀眾透過互動體驗進入由「種子」視角展開的非線性敘事旅程，即日起至12月14日，在國美館U-108 SPACE登場。

「天空寫下的故事」由來自台灣與國際的製作團隊共同創作。藝術家徐叡平擔任創意總監，跨領域藝術家Nancy Valladares擔任藝術總監，FabCafe Taipei創意工程師葉博允負責互動設計整合，數位藝術家黃偉軒設計360度沉浸影像投影，並由作曲家Haamid Rahim擔任聲音設計與原聲帶創作。展覽透過影像、聲音與觀眾互動，共構出一場關於時間、記憶與再生的實驗性敘事。

請繼續往下閱讀...

藝術家徐叡平說明，作品的出發點是對「氣候焦慮」的關注。「創作是一個能承載不確定性的容器，讓我們共同面對焦慮，而非陷入絕望或盲目的樂觀。」他表示，作品從一顆在末日後重新發芽的紅藜種子視角展開，這顆種子見證了島嶼的熱與北極的寒，跨越漫長時間再次萌芽，並在那一刻釋放出潛藏的記憶。

「天空寫下的故事」的靈感來自製作團隊2024年赴挪威斯瓦爾巴的駐地研究。該地的「末日種子庫」位於岩層深處，以零下18度保存全球數百萬種植物樣本，其中包含來自台灣的4萬多個樣本與原生作物紅藜。展覽以紅藜為敘事主角，觀眾可透過互動拼圖裝置觸發影像與聲音變化，在每次選擇與重組中生成獨特的敘事路徑，思考氣候變遷、物種保存與人類未來之間的連結。展覽詳詢國美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法