【藝術文化】新美館新生地藝術節11/1登場 透過五感探索城市So-Art

2025/10/27 05:30

秋波電台將於NOVA藝術節現場進行多元的音樂演出。（新北市美術館提供）秋波電台將於NOVA藝術節現場進行多元的音樂演出。（新北市美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館將於11月1日至2日推出週末限定活動「新生地藝術節 NOVA NOVA」，本屆以「探索」為主題，邀請觀眾以五感為引，展開跨越音樂、影像、香氣與工藝的感官體驗，打造屬於城市的「So-Art」新浪潮，讓藝術融入生活日常。

新美館表示，藝術節跳脫傳統靜態展覽，將整座館區視為可探索的「新星」。活動從「映像回潮」、「星動舞台」、「尋光市集」到「探索任務」4大主軸出發，結合藝術創作、品牌美學與永續精神，引導參與者重新與自己、城市、生活產生對話。

「映像回潮」單元由新北市美術館與國家電影及視聽文化中心共同策畫，將館內天台化為露天電影院，重現經典修復影像，包括《魔法阿媽》、《戀戀風塵》、《飲食男女》等片；亦特別放映藝術家張徐展《白蟻餵食秀》、《熱帶複眼》、《Si So Mi》等創作短片，讓觀眾在風與銀幕之間，感受光影與記憶的流動。

「星動舞台 NOVA JAM」以聲音與身體為主軸，邀請金曲新人山姆Sam Lin、秋波電台、十九兩樂團、林貓王等音樂人登台演出。「星動流形 So-Art Party」則由Milla李瓊蝶、Afra Lin阿發、沛元Pei Yuan與星合有限公司帶來行為與聲音共演，打造觀眾與空間的共振場域。

戶外「尋光市集 Treasure Market」以「探索自我心靈」、「探索氣味與自然氣息」、「探索生活靈感」與「探索味蕾」為主軸，邀集品牌日々·にちにち、Mao’s樂陶陶、Galin Object、MOJI MOJI默記、花宅日常等共同參與，從香氛、陶藝到手作設計，讓參與者透過嗅覺與觸覺重新感知生活細節。

此外，「探索任務 Find Your Light」中，新美館與春池玻璃聯名推出限定「NTCAM透明幣」，觀眾可於館區尋找「光之碎片」兌換使用，活動結束後再由主辦單位回收再製，象徵循環經濟與光的再生。詳詢新美館官網。

