自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 阿力金吉兒／記得那個地方

2025/10/27 05:30

圖◎阿力金吉兒圖◎阿力金吉兒

文．圖◎阿力金吉兒

2017年底，我從擁擠的台北城，遷居到苗栗竹南這個靠山靠海的小鎮短暫生活。隨著時光流轉，我常常回想起童年時每逢寒暑假，隨著母親和姊弟妹們，從高雄市區搭車回到路竹外公外婆家的溫暖回憶。

外公外婆家的小雜貨店，是我童年世界的核心。那間沒有招牌的店舖，販售著與日常生活及祭祀息息相關的物品：金紙、壽衣、香水、布料、動物飼料，還有各式各樣琳瑯滿目的小雜貨。角落裡擺著外婆的裁縫機，外婆常一邊踩著踏板，一邊招呼客人。每逢寒暑假，我最期待的是跟著阿姨在祖厝的院子裡一起貼金箔的時光。那是一種純粹而溫暖的「共同完成一件事」的感覺，貼金箔的手作，伴隨著午後陽光與飄舞的紙片，成為我記憶中與家族最緊密、最美好的時光。

這些畫面在我心中彷彿一張張舊照片，起初清晰，隨著時間逐漸泛黃、模糊。多年後，我一度去日本大阪學習、生活，接著在台北忙碌工作二十年，自以為已經習慣了快速、便利且匆忙的都市生活。直到有一天，駕車回高雄途中，經過苗栗「大山」這個地方，車上音響裡正播放著「World’s End Girlfriend」的音樂。那一瞬間，內心深處被某種難以言喻的情感撞擊——那是對「回去」的渴望，不只是回到一個地理位置，更是回到一種純粹、寧靜、無邊界的情感狀態。

也許是對城市生活的疲憊，又或是我住的大樓長年飽受鄰居大狗的日夜吠聲所苦。終於，我對自己說：「夠了，我該離開了。」於是，我搬到竹南——一座靠山靠海、步調緩慢的小鎮，與台北僅一小時車程，卻彷彿兩個世界。

竹南，是一個充滿多元語言與族群交融氣息的地方。我每天在緊鄰海邊的竹南溼地裡的「長青之森」公園散步，偶然結識了熱心的里長，聽他談地方建設與願景。那段時間，我不只是過生活，也開始觀察這片土地的紋理：在地與外來、繁華與淳樸、流動與停留，在這些交錯的片刻中，我重新認識了台灣風土的多重面貌。

五年後，我搬到了鄰近的頭份。這裡與竹南幾乎無縫連接，構成苗栗的經濟重鎮。這些年來，城市快速發展，新建築接連冒出，有時我甚至錯覺自己回到了台北。但就在這個過程中，童年的回憶卻愈發清晰地浮現。那些曾溫暖過我的畫面，如今多數早已消失。母親、外公、外婆都已離世，許多舊景也不復存在。

祖厝旁的那條巷子、斑駁的窗、屋裡透出的光線，偶爾像泡泡般浮現又消失。曾經跌落臭水溝的我、靜坐門口的外公、在店裡穿梭的外婆、廟宇節慶熱鬧陣頭以及年年帶著我們返鄉的母親⋯⋯晚飯後，一起坐在電視機前看歌仔戲的日子，那樣的夜晚，彷彿就是時間本身。如今人去樓空，雜貨店已無昔日光景，整條街的記憶也漸漸褪色。歲月無聲流轉，看似什麼都帶走了，又彷彿什麼也沒帶走。當我靜靜凝視那些殘存在記憶中的氣味與光影，它們仍然鮮明，像一盞微弱的燈火。

搬離台北時，我原以為只是為了尋一段安靜，卻意外展開了與土地的深層對話。每天在溼地與森林間散步，在市場與陌生人相遇，即使語言不同，人們仍願主動伸出援手，那些不加修飾的善意，是都市生活少有的溫度。

我相信，每個人心中都有那麼一個「地方」——或許是祖父母家的老屋、一棵樹、一條河、或是一段聲音。它們不一定出現在地圖上，卻總在心裡某個角落，靜靜存在著。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應