【自由副刊．極短篇】 吳佳駿／車窗

◎吳佳駿

◎吳佳駿

中學某一天，晚自習結束後她上了家裡的車。

父親在駕駛座，手機開著擴音。對方像是業務，雖然她戴著耳機，父親和那人的通話仍斷斷續續傳入耳中。英文單字和爭吵交雜，她不由得分了神。父親很年輕，是他朋友圈裡唯一有車，也是所有人裡唯一有小孩的。這輛車子裡，大多時間都充斥著歡笑，假日的出遊、去往一座海灘和叔叔阿姨分享零食和碳酸、在下著暴雨的國道上睜開朦朧的眼眶發現到了家裡的交流道。雖然總被笑說買的時候就二十萬公里，根本是輛廢車，但她知道，這輛車子和她一樣，都是父親的驕傲。

請繼續往下閱讀...

「詐騙！」「這跟說好的不一樣！」「八千，不然，五千，這個禮拜給我。」「我求求你了好嗎？」「我跟你說我要繳稅。」

她沒注意到原本播放的英文單字已經結束，只是安靜地聽著一個她不知道的故事。掛了電話後，車子飛馳在燈光漸漸拉遠的縣道上。突然，父親的左手大力地砸向車窗，劇烈的一聲，瞬間讓她抖了下肩膀。

父親快到家門才出聲，他問她，如果，只是如果，這個月零用錢再少一千，不，兩千，她還夠吃飯嗎？她想了想，說，夠。

幾年後，她遇到第二個會打車窗的男人，那是她去台北，在一間經紀公司工作時的事。台北的男人出頭多，喜歡熱鬧、喜歡夜晚、喜歡美麗且瞬間的事物。他們常辦各式各樣的派對，而公司會讓她們一起去玩。她和其他三個女生搭上了長長的車，男人在副駕，和後面的四人打屁。男人風趣，笑眼盈盈，直到司機在士林站旁走錯了車道，在應該左轉的路口只能直直開過，男人臉色一沉，發瘋似地把全身力氣砸往一旁的車窗。一拳接著一拳，中間穿插著他大口的吸氣，像是動物一般。

他停止後，隔了一分鐘左右，他才再次開口。女孩們愣了幾句，才趕緊恢復原本快活的語氣。而這從頭到尾，司機一句話都沒說。

她慢慢知道，同車是一種曖昧的封閉，裡頭的表達不被任何詞彙管轄。被邀請一起搭車的，都赤裸了什麼，只予對方知道。只是大多時候，下車與剛剛一同上車的，常常都不像同一個人。

後來的她，喜歡上一個和別的家族有婚約的女孩。兩人的世界，都因為對方有了勇敢。於是，女孩和她決定，不管結果如何，還是要爭取看看，那個兩人想一起前往的目的地。女孩邀她到自己老家，她生平第一次搭飛機，自己按完全英文的飯店自助check-in，換上一套她覺得比起正式更像嚴肅的衣服。女孩開著很好的車來接她，她覺得那像顆漂亮的南瓜。

從地下室車庫搭上升降梯，門一打開，便是兩隻眼睛無法同時納入雙邊的巨大落地窗。外頭是海，拍打著岩岸的浪，時不時激起巨大的花。女孩的母親雙手撐在亮得發光的扶手看著外頭，轉過頭來，沒有笑意地歡迎了她。三個女人就座，訂製的沙發中，彼此距離很遠。她座位離鮮豔的植物很近，濃郁而張揚的味道攻進她的鼻腔。

她知道自己輸了。

回程的路上，女孩跟她說，對不起。她也很想說對不起，但，最後只是沉默。行駛在晴朗的海岸線上，女孩按下了車窗。跟著一點夏天的氣味灌入，她想著，自己回去也該來學學開車了。

風擁抱了再也不敢相擁的兩人。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法