自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 吳佳駿／車窗

2025/10/27 05:30

◎吳佳駿◎吳佳駿

◎吳佳駿

中學某一天，晚自習結束後她上了家裡的車。

父親在駕駛座，手機開著擴音。對方像是業務，雖然她戴著耳機，父親和那人的通話仍斷斷續續傳入耳中。英文單字和爭吵交雜，她不由得分了神。父親很年輕，是他朋友圈裡唯一有車，也是所有人裡唯一有小孩的。這輛車子裡，大多時間都充斥著歡笑，假日的出遊、去往一座海灘和叔叔阿姨分享零食和碳酸、在下著暴雨的國道上睜開朦朧的眼眶發現到了家裡的交流道。雖然總被笑說買的時候就二十萬公里，根本是輛廢車，但她知道，這輛車子和她一樣，都是父親的驕傲。

「詐騙！」「這跟說好的不一樣！」「八千，不然，五千，這個禮拜給我。」「我求求你了好嗎？」「我跟你說我要繳稅。」

她沒注意到原本播放的英文單字已經結束，只是安靜地聽著一個她不知道的故事。掛了電話後，車子飛馳在燈光漸漸拉遠的縣道上。突然，父親的左手大力地砸向車窗，劇烈的一聲，瞬間讓她抖了下肩膀。

父親快到家門才出聲，他問她，如果，只是如果，這個月零用錢再少一千，不，兩千，她還夠吃飯嗎？她想了想，說，夠。

幾年後，她遇到第二個會打車窗的男人，那是她去台北，在一間經紀公司工作時的事。台北的男人出頭多，喜歡熱鬧、喜歡夜晚、喜歡美麗且瞬間的事物。他們常辦各式各樣的派對，而公司會讓她們一起去玩。她和其他三個女生搭上了長長的車，男人在副駕，和後面的四人打屁。男人風趣，笑眼盈盈，直到司機在士林站旁走錯了車道，在應該左轉的路口只能直直開過，男人臉色一沉，發瘋似地把全身力氣砸往一旁的車窗。一拳接著一拳，中間穿插著他大口的吸氣，像是動物一般。

他停止後，隔了一分鐘左右，他才再次開口。女孩們愣了幾句，才趕緊恢復原本快活的語氣。而這從頭到尾，司機一句話都沒說。

她慢慢知道，同車是一種曖昧的封閉，裡頭的表達不被任何詞彙管轄。被邀請一起搭車的，都赤裸了什麼，只予對方知道。只是大多時候，下車與剛剛一同上車的，常常都不像同一個人。

後來的她，喜歡上一個和別的家族有婚約的女孩。兩人的世界，都因為對方有了勇敢。於是，女孩和她決定，不管結果如何，還是要爭取看看，那個兩人想一起前往的目的地。女孩邀她到自己老家，她生平第一次搭飛機，自己按完全英文的飯店自助check-in，換上一套她覺得比起正式更像嚴肅的衣服。女孩開著很好的車來接她，她覺得那像顆漂亮的南瓜。

從地下室車庫搭上升降梯，門一打開，便是兩隻眼睛無法同時納入雙邊的巨大落地窗。外頭是海，拍打著岩岸的浪，時不時激起巨大的花。女孩的母親雙手撐在亮得發光的扶手看著外頭，轉過頭來，沒有笑意地歡迎了她。三個女人就座，訂製的沙發中，彼此距離很遠。她座位離鮮豔的植物很近，濃郁而張揚的味道攻進她的鼻腔。

她知道自己輸了。

回程的路上，女孩跟她說，對不起。她也很想說對不起，但，最後只是沉默。行駛在晴朗的海岸線上，女孩按下了車窗。跟著一點夏天的氣味灌入，她想著，自己回去也該來學學開車了。

風擁抱了再也不敢相擁的兩人。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應