自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 湖南蟲／雪風

2025/10/27 05:30

◎湖南蟲◎湖南蟲

◎湖南蟲

一直喜歡著一部有點怪的日劇：《不便的便利屋》。故事開頭是一輛駛向北海道富良野的巴士，困在因雪封閉的國道，車上某乘客正在讀劇作家倉本聰1978年出版的散文集《再見了電視》。現實世界中，倉本聰在書出版的前一年告別東京，遷居富良野，開啟嶄新的編劇生涯。

僅僅花了十秒，就完成了致敬和設定。竹山純是一名在創作路上受挫的編劇，急欲開脫，於是往大雪紛飛的北國、追尋偶像而去。聽到司機廣播，他把書一扔，盯著什麼也沒有的窗外看。兩個小時過去了，他失去耐心，決定中途下車，最後受困在一個接近全員神經病的不知名小鎮，開啟一連串失序又胡鬧的偶然與巧合。

除此之外，什麼劇情都不記得了，只記得由SPITZ演唱的片尾曲〈雪風〉一響，飾演主角的岡田將生就會開始在雪地裡走路。他踢開鬆軟乾燥的雪花如白砂糖，在路邊、林間、民宅巷弄，或廣袤似無止境的白色大地上。天空清朗，陽光直送，他漫無目的一直走。

誰能招架得住那樣的景色？那樣一個不許諾任何未來的空白與閒置？或者那樣的超展開？如同最後一集的片尾工作人員名單，捲上來的第一行字顯示的編劇名字，就是主角竹山純。不算獨創的後設，還是感動了我。失意的編劇把自己的失意和蛻變寫成作品、拍成劇，儘管故事的開頭就是他卡在半路動彈不得。

脫困和受困，有時是那麼相似的事，或相關的事。前同事還是新同事的時候，我曾和她聊過這部日劇。當時沒覺得像隱喻，只單純因為共同的話題而拉近距離。年輕科班高材生，身上貼著各項與我截然不同標籤的人，竟然也喜歡這麼奇怪的小品嗎？還和我一樣無法說清楚喜歡這劇的原因，所謂的無以名狀。

新同事變成舊同事，然後又幾乎同時，決定成為前同事。提離職是一件困難的事，尤其在本質上那並不是一份壞工作的時候。猶豫多時，決定了時間，又一延再延，我甚至連「漫畫家預言的末日快到了」都拿出來當藉口，告訴自己倘若末日為真，永別之前還要經此一遭，不是太虧了嗎？

末日沒有發生，我如常通勤。民權西接民權東一路騎，行經松山機場，耳機傳出隨機播放的〈雪風〉。熾熱的夏天裡，柏油路蒸出油氣，萬物都扭曲著，心裡卻吹進一股涼爽的風。我告訴同事，是這首歌激勵我下的決定。說著都感到荒謬。

但同事不覺得荒謬。同事表示理解，同時告訴我，兩天後她也要提離職了。又是什麼驅動了她呢？雪色白，也是心慌白，她是如何踏上也可能一踩就堅硬成冰、使人跌倒的雪地呢？我猜總是也無以名狀的吧？

確實是。一週過後，她忽然想起似地傳了訊息：「忘了說，談完（離職）後，腦海自動響起〈雪風〉。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應