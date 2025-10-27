自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《串門貓阿飛的奇蹟》

2025/10/27 05:30

《串門貓阿飛的奇蹟》
瑞秋．威爾斯著，章晉唯譯，寂寞出版

瑞秋．威爾斯著，章晉唯譯，寂寞出版

原本從事行銷工作的英國作家瑞秋．威爾斯（Rachel Wells），成為人母後開始寫作，以阿飛貓為第一人稱主角， 寫出了一系列貓故事。《串門貓阿飛的奇蹟》揭開阿飛流浪的序幕，主人年老過世，家人不欲養貓。喪親的阿飛又失去了家，只能在即將被送到動物收容所的前一夜出走，跑過半個倫敦，體會野外生活的世情冷暖，險死猶生，終於學會獨立自主，成為更清楚自己想要什麼的貓。牠的心裂開過，才擁有一顆可以打開的心。創傷是洞也是出入口。牠要的不再只是一個家，而是幾個，隨時有可退之路。牠要的也不只是食物（當然溫飽和人類的大腿最重要），而是盡力去愛牠所愛的幾個人類。阿飛不只串門，也在連結那些本來各不相干的主人，讓他們找到友誼甚至愛情，讓陷於絕望的人可以互相支援。藉著貓眼看世界，作者在指出現代社會更深層的問題。阿飛串門的四個家，各自有本難念的經：波蘭的新移民家庭受盡歧視；獨身女子剛經歷了失婚之痛，又遇到暴力渣男，且無法離開他；表面生活優渥，房子寬敞的單身男人內心空虛寂寞；美麗少婦看似擁有體貼丈夫和可愛嬰兒，但沒有人知道她產後憂鬱，除了可通人心的阿飛。這不只是個貓的故事，而是一本讓人在黑暗中看到希望，在心碎中找到付出的力量和意義的溫暖之書。（獨眼貓）

