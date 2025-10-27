【家庭plus．生活大補帖】請好好對待自己

圖／達志影像

文／蔡怡怡

我們一群老朋友每年相約聚會一次，那天他沒有出現。聚餐後，我撥了通電話給他。熟悉的沙啞聲，但他有氣無力地說道：「最近覺得自己一直在憂鬱裡打轉，也對生活充滿憤怒與委屈，像是被困住了。」

他一直是個不抱怨的人。兩孩子今年上高中，雖然公司常要加班，但他仍然盡力參加孩子的家長會、陪他們去比賽、一起出遊、也接送補習班……太太娘家有事，他從不推辭。更別說這些年，他的父母親陸續生病，得要奔波於醫院、家中及工作地點，他永遠有忙不完的事在待辦清單中。

他總說：「這些是我應該做的，習慣就好。」每次聽他這樣說，我心裡總是揪一下。他努力扮演好每一個角色，卻從未想過，某個角色早已被他忽略──那就是他自己。

直到最近，身體突然亮起紅燈：胸悶、焦慮、恐慌、失眠。他開始反思，也才發現這些年來，他從未問過自己：「我好嗎？」

那通電話後，我整晚輾轉難眠，想著這麼努力付出、又負責任的人，怎麼就這樣生病了！我想，我們每個人都活在一張錯綜複雜的關係網中──孩子、伴侶、父母、公婆、朋友、同事、工作……在這些關係裡，我們會根據「排序」來分配心力。排在前面的，會最優先處理、也最在意；排在後面的，就得等有餘力才顧及。

當我們成為「照顧者」，往往先滿足他人的需要，配合工作、家人的節奏，我們毫無覺察到自己的需求及情緒被擺在最後，且長期忽略關懷及照顧。瑣碎日常的壓抑與疲憊，將自己耗盡，最終無聲找上門，變成身體的不適、情緒的崩潰，甚至造成夫妻關係的疏離或裂痕。

我們總以為「責任感」就是「堅強」，但真正的堅強，其實是在照顧別人前，先安頓自己；當我們內在穩定，身邊的氛圍才有可能跟著柔和，關係才有可能被滋養，我們也才可能為他人帶來支持與能量。

就像一盞油燈，只有不斷注入燈油，燈才能照亮別人。也因此，有三個人生重要的問題值得檢視：在不同的人生階段，關係網中的關係排序為何？我把自己放在哪個位置？我是否每日有為自己充電、給自己喘息與安頓的時空？

人生的每一個時期，都值得重新盤點「關係的排序」。請別忘了把「自己」放在清單的最重要排序，因為照顧好自己，不只是為了自己，更是為了能好好地照顧你愛的人。

如果你感到有些累，不妨停下來問問自己：「我最近，有好好對待自己嗎？」也看看身邊的伴侶，是否忽略了自己？你們，又有多久沒有真正傾聽彼此的心聲了？有時，一點點的覺察，就是重新出發的起點。

