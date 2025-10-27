【家庭plus．親子會客室】心態轉變 容貌不焦慮

心態轉變 容貌不焦慮

文／東心

最近兒子有了容貌焦慮。

不知道是不是課業壓力大，導致內分泌失調，惱人的青春痘如雨後春筍般占據他兩邊的臉頰，此時正值青少年在意外表的年齡，大概沒有比擁有光滑肌膚更重要的事情了。尤其現今受到大眾媒體或同儕之間比較的影響，對於臉上總是充滿痘痘的他，常感到困擾又難過，無形中更增加對外貌的關注和焦慮。

有時候他也會有負面的情緒，自嘲幸好有痘痘貼跟口罩友善的發明，讓他有遮醜的工具可以稍微粉飾太平，要不然沒面子出門去。也因此他盡量避免參加社交活動、聚會或到公眾場合，擔心受到他人評價，或被注意到自己的痘痘肌。獨行俠跟宅男漸漸就成為他的代名詞。

青春痘雖不是會致命的毛病，但治療起來卻是難纏又頑固。帶著他去看醫生來來回回不下數十次，我還拿出年輕時為了愛漂亮的十八般武藝用在兒子身上，各方面多管齊下跟它拚了，就希望抗痘能奏效，早日跟它分道揚鑣。

而我們互傳LINE的訊息也總離不開「痘痘」的話題。這樣的情況持續到有一天，兒子在學校下樓梯時扭傷腳，雖然沒有骨折，但整個腳踝腫脹如豬腳般疼痛不已，幾乎快無法走路。每天從宿舍到學校上課的路程，不是叫計程車就是靠同學載，有空檔之餘還得忙著做復健，折騰了近一個月的時間，才慢慢恢復正常。

這期間「抗痘」這件事似乎被我們遺忘了，待我回過頭來關心他臉上戰況如何時，沒想到兒子竟雲淡風輕說他早已釋懷不以為意。經歷這段幾乎寸步難行的日子，他領悟到長痘子不好看，只是皮囊而已，其實沒什麼大不了，萬一他的腳真的無法行走才是茲事體大，兩害相權取其輕。

不經一事、不長一智，心態的轉變，也算是好事一樁。

