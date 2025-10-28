【藝術文化】國台交80團慶5大樂團交響大會串 張菁珊八十新章發表

國台交80週年系列活動起跑，團長歐陽慧剛昨日率團隊於創團所在的台北市西本願寺舉行記者會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕在重建台灣藝術史的工程裡，談到音樂，必定會談到國立台灣交響樂團，這個台灣歷史最悠久的管弦樂團，自1945年12月1日在台北市中華路上的西本願寺成立，至今已80年。現任團長歐陽慧剛昨（27）日率團隊回到西本願寺舉辦記者會，宣告80週年系列活動起跑，國內多家公私立重要樂團代表也齊聚祝賀。

系列音樂會壓軸將由簡文彬（右起）指揮台灣5大職業交響樂團共同演出，NSO執行長郭玟岑、TSO北市交團長郭佩瑜、NTSO團長歐陽慧剛、KSO高市交執行長朱宏昌、ESO長榮交響樂團協理柯文玲，於記者會合影。（記者凌美雪攝）

歐陽慧剛回顧樂團自1945年創團以來從「省交」到「國台交」的蛻變歷程，「80年，不只是數字，而是一代代人生命中的記憶。NTSO希望在傳承與創新的節奏中，持續與社會同呼吸。」也揭示記者會兩大重要內容，其一是創團最初重要史料的捐贈，其次則是80週年系列音樂會。

吳佩蓉捐贈鋼琴家李富美1962年與省交演出的錄音盤帶，非常珍貴。（記者凌美雪攝）

在「省交歷史文物回娘家捐贈儀式」部分，包括吳佩蓉捐贈鋼琴家李富美1962年與省交演出的錄音盤帶、前國台交小號首席謝北光捐贈1946至1949年間節目單35本，以及北市交團長郭佩瑜代表捐贈1959至1968年間節目冊32本。這些珍貴資料見證國台交80年最初的足跡，也成為保存台灣音樂文化的重要基石。

至於系列音樂會的部分，「共同慶祝的舞台」聚焦在高雄衛武營，首場盛典「水藍，陳毓襄與國台交」音樂會則將於11月20日在台中國家歌劇院演出後，21日移師衛武營音樂廳，音樂會中將首演旅美作曲家張菁珊受委託創作的《八十新章》，象徵樂團在傳承中持續創新的精神。

然後是11月22日在衛武營登場的「交響大會串」，將從上午11點開始，陸續有吳庭毓指揮龍潭愛樂管弦樂團演出「當孟德爾頌聽見張雨生」；下午2點是廖嘉弘指揮台北世紀交響樂團呈現「歡慶．神聖的火花 小約翰史特勞斯200週年」；傍晚7點由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團，與高雄室內合唱團、華洲園掌中戲團及多位聲樂家，聯合呈獻「歡樂頌」。

當天晚間7點在衛武營戶外劇場，將由楊智欽指揮國台交進行一場重返經典的「交響派對」，攜手曹雅雯、荒山亮、黃妃、梁文音、陳勢安、李翊君等實力派歌手，演繹台灣電視劇主題曲。

系列音樂會壓軸「簡文彬與國台交」，將於11月29日在國台交演奏廳祭台灣交響樂史空前陣仗，由簡文彬指揮台灣5大職業交響樂團，包括NSO國家交響樂團、TSO北市交、KSO高市交、ESO長榮交響樂團與NTSO國台交同台演出，重現1945年創團音樂會及1946年第一次定期演奏會曲目，包括舒伯特《軍隊進行曲》、蘇佩《輕騎兵序曲》與德沃札克《新世界交響曲》，以及張菁珊創作的《八十新章》。詳詢OPENTIX。

