自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國台交80團慶5大樂團交響大會串 張菁珊八十新章發表

2025/10/28 05:30

國台交80週年系列活動起跑，團長歐陽慧剛昨日率團隊於創團所在的台北市西本願寺舉行記者會。（記者凌美雪攝）國台交80週年系列活動起跑，團長歐陽慧剛昨日率團隊於創團所在的台北市西本願寺舉行記者會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕在重建台灣藝術史的工程裡，談到音樂，必定會談到國立台灣交響樂團，這個台灣歷史最悠久的管弦樂團，自1945年12月1日在台北市中華路上的西本願寺成立，至今已80年。現任團長歐陽慧剛昨（27）日率團隊回到西本願寺舉辦記者會，宣告80週年系列活動起跑，國內多家公私立重要樂團代表也齊聚祝賀。

系列音樂會壓軸將由簡文彬（右起）指揮台灣5大職業交響樂團共同演出，NSO執行長郭玟岑、TSO北市交團長郭佩瑜、NTSO團長歐陽慧剛、KSO高市交執行長朱宏昌、ESO長榮交響樂團協理柯文玲，於記者會合影。（記者凌美雪攝）系列音樂會壓軸將由簡文彬（右起）指揮台灣5大職業交響樂團共同演出，NSO執行長郭玟岑、TSO北市交團長郭佩瑜、NTSO團長歐陽慧剛、KSO高市交執行長朱宏昌、ESO長榮交響樂團協理柯文玲，於記者會合影。（記者凌美雪攝）

歐陽慧剛回顧樂團自1945年創團以來從「省交」到「國台交」的蛻變歷程，「80年，不只是數字，而是一代代人生命中的記憶。NTSO希望在傳承與創新的節奏中，持續與社會同呼吸。」也揭示記者會兩大重要內容，其一是創團最初重要史料的捐贈，其次則是80週年系列音樂會。

吳佩蓉捐贈鋼琴家李富美1962年與省交演出的錄音盤帶，非常珍貴。（記者凌美雪攝）吳佩蓉捐贈鋼琴家李富美1962年與省交演出的錄音盤帶，非常珍貴。（記者凌美雪攝）

在「省交歷史文物回娘家捐贈儀式」部分，包括吳佩蓉捐贈鋼琴家李富美1962年與省交演出的錄音盤帶、前國台交小號首席謝北光捐贈1946至1949年間節目單35本，以及北市交團長郭佩瑜代表捐贈1959至1968年間節目冊32本。這些珍貴資料見證國台交80年最初的足跡，也成為保存台灣音樂文化的重要基石。

至於系列音樂會的部分，「共同慶祝的舞台」聚焦在高雄衛武營，首場盛典「水藍，陳毓襄與國台交」音樂會則將於11月20日在台中國家歌劇院演出後，21日移師衛武營音樂廳，音樂會中將首演旅美作曲家張菁珊受委託創作的《八十新章》，象徵樂團在傳承中持續創新的精神。

然後是11月22日在衛武營登場的「交響大會串」，將從上午11點開始，陸續有吳庭毓指揮龍潭愛樂管弦樂團演出「當孟德爾頌聽見張雨生」；下午2點是廖嘉弘指揮台北世紀交響樂團呈現「歡慶．神聖的火花 小約翰史特勞斯200週年」；傍晚7點由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團，與高雄室內合唱團、華洲園掌中戲團及多位聲樂家，聯合呈獻「歡樂頌」。

當天晚間7點在衛武營戶外劇場，將由楊智欽指揮國台交進行一場重返經典的「交響派對」，攜手曹雅雯、荒山亮、黃妃、梁文音、陳勢安、李翊君等實力派歌手，演繹台灣電視劇主題曲。

系列音樂會壓軸「簡文彬與國台交」，將於11月29日在國台交演奏廳祭台灣交響樂史空前陣仗，由簡文彬指揮台灣5大職業交響樂團，包括NSO國家交響樂團、TSO北市交、KSO高市交、ESO長榮交響樂團與NTSO國台交同台演出，重現1945年創團音樂會及1946年第一次定期演奏會曲目，包括舒伯特《軍隊進行曲》、蘇佩《輕騎兵序曲》與德沃札克《新世界交響曲》，以及張菁珊創作的《八十新章》。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應