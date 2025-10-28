【藝術文化】逃過火劫 國台交1946至1949節目單復刻版現身

前國台交小號首席謝北光捐贈1946至1949年間節目單35本。

〔記者凌美雪／台北報導〕記者會現場展示前國台交小號首席謝北光捐贈的1946至1949年間節目單，從第1本開始共35本的復刻版供翻閱，有很多有趣的發現。比如國台交自1946年5月開始辦定期音樂會，當時樂團名稱其實叫「台灣省警備總司令部交響樂團」，指揮是首任團長蔡繼琨，演出者包括合唱隊、管絃樂隊與軍樂隊。

謝北光說，這些節目單是早時蔡繼琨交給他保管，後來他整批保存在一個箱子裡，存放在他母親的住處，有一次發生火災，他母親逃出時竟最先帶上那個箱子，跟謝北光說，「我不知道裡面是什麼，但你說這箱子很重要。」謝北光打開箱子慶幸這些印在紙張上的節目單沒被燒毀，後來就決定回贈給樂團。

由這些節目單可以知道當時定期演出的選曲品味，像第一回定期音樂會就選了德沃札克《第九號交響曲〈新世界〉》，有趣的是，另有混聲合唱曲目，包括〈阿彌陀佛〉、〈我所愛的大中華〉等，可見當時的宣教意味。節目單的最後一面是演出人員名單，仔細比對，可以發現每一期各器樂部的人名有時對不起來，比如同樣一個人，這次在管樂，下次居然變成絃樂部，謝北光笑說，當時軍樂隊重視管樂，吹不好，有時就會被調去拉小提琴。

回顧國台交發展史，80年來先後隸屬於台灣省警備總司令部、台灣省藝術建設協會、台灣省政府教育廳及文化處等單位。88年7月改隸行政院文化建設委員會，更名為「國立台灣交響樂團」； 101年5月改隸文化部，團址座落於台中霧峰。

國台交也將自11月15日至12月7日，在台中國家歌劇院舉辦「時間的樂譜—國立台灣交響樂團創團80週年特展」。

