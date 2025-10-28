【藝術文化】第3屆Camping Asia 11月登場 聚焦以身體為媒介連結未來

布拉瑞揚舞團。

（Pungiya 高信宗攝，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心、法國國家舞蹈中心與香奈兒品牌共同合作的第3屆Camping Asia，將於11月10日至21日在北藝中心舉行。今年活動以「給下一個世代的未來藝術學苑」為主軸，為新生代創作者打造為期12天的沉浸式營隊，並開放論壇、影展與大堂課等多場公開活動，邀請觀眾共同參與，探索身體、藝術與未來的關係。

策展人林人中表示，今年的策展聚焦「藝術家如何以身體創造意義、與社會互動，並發展新的語言與感知」。他指出，活動希望讓身體成為連結未來的媒介，也讓更多人從公開課與論壇中參與藝術對話。

今年的「大堂課」將於11月14日舉行，邀請布拉瑞揚舞團帶領參與者，透過阿美族傳統歌謠與舞步，在牽手、呼吸與節奏之間重新打開身體感知，探索群體能量與自我連結。

首次登場的「舞蹈影展」則將於11月11日至16日在北藝中心太陽廳舉行，放映多部與舞蹈創作相關的影像作品，包括《跳進部落的孩子》、《七個季節的瑪尼譜》、《我身記憶》等，呈現不同文化中舞蹈的身體流動與影像語彙；公開論壇「舞蹈的未來宣言」將於11月16日登場，邀集德國導演瑪麗．施利夫（Marie Schleef）、編舞家露絲．柴爾茲（Ruth Childs）等多位國內外藝術家與教育工作者對談；11月16日舉行的「學校馬拉松」，將邀集來自台、港、日、韓及新加坡、奧地利與法國等地的藝術院校共同演出。詳詢北藝中心官網。

