【自由副刊】 Harusame／慢走

圖◎王孟婷

◎Harusame 圖◎王孟婷

父親在前幾年過世了。

過世之前，父親罹患了失智症。隨著生理機能逐漸老化，他變得很孱弱且四肢無力，行動都需要倚賴拐杖，他的雙眼黃斑部病變，接近失明。父親的主要照顧者是母親，我則是時不時請假回去協助母親。一個月中，我會有三天的時間可以排假，那三天裡，我會盡力去協助母親的工作。而我不在家時，每天晚上固定會與母親聯絡，總覺得母親太辛苦了。我也聯繫長照機構、找相關的醫療資源，母親始終堅持要自己照顧，也覺得多花錢有些麻煩。但母親總說，果然是女兒比較孝順，也時常叮嚀孫女要像我一樣，多關照家人一點。

最初因為那場車禍。那天一早，父親騎著機車出門，視力太差看不清楚路況，便被撞了。父親年紀大了，卻還是保有玩大家樂與六合彩的嗜好，那天他要去買分析六合彩的報紙，還記得我小時候，他會去很大的榕樹邊求財，說那是樹神，我們暗自在心底笑他迷信。我去加護病房看過他──父親的腦子被摔腫了，頭顱開了兩個洞，插上引流管以降低腦壓。這還是剛開始的兩、三年，當時的父親並沒有什麼異樣，接著的日子裡，他的變化很慢、很慢，慢得我們不敢再去計算時間。

父親記得的事愈來愈少，他記得住在家裡的人、忘了自己的孫女，卻絕對不會忘了錢。父親年輕時經商小有成就，愛面子，總喜歡大手筆地請客，卻沒有儲蓄的習慣，於是活成了散財童子。老了喜歡藏私房錢，其實在這一切開始之前大家早已知道，他總是藏在衣櫥的西裝裡。父親總是會特地去確認錢的數量，但他的視力已經退化，看不清楚那些鈔票的面額，只是頻頻地點著張數。我們甚至開過玩笑，要暗地裡把父親那疊鈔票換成一百元，如此一來，父親就會覺得錢變多了。有時候父親點著，發現張數不對，就開始猜想是誰把錢拿走了，接著，他會換位置藏，藏著，自己又忘了。

還記得那段時間，我和父親聊愈近的事情，他會愈沒有印象，但幼時到年少的故事卻記得不少。有次，聽他聊當兵的事情，聊著，又說起年輕時和人打架；有次，他說起小時候不愛讀書而逃學的事，那次他被長輩抓回家，接著被綑在椅子底下禁足，我們也沒有問他到底為什麼會被捆在那，光是當他的聽眾罷了。父親生在日治時期，會一些日語的基礎對話，我們開始用藍牙音響連接手機，播放廖添丁的故事給他聽。父親也喜歡唱日語童謠，他唱歌的樣子很天真，像個老小孩，甚至可以說成是可愛吧。

父親年輕時經常抽菸，肺不好，一次普通的感冒便衍生成肺炎，病了很長時間都沒有好起來。而那陣子，我們是真的累壞了。有次帶父親回診，起先是母親負責掛號，我負責看顧父親，在計程車上，他時不時會感到噁心，我便會掏出準備好的塑膠袋接應。到了診所，因為當時防疫期間的緊張感，診所不願意冒險治療肺炎病患，請我們打1922通報救護車來轉診至大醫院。我與母親擔心救護車鳴笛造成騷動，便決定騎機車違規三貼，母親在前、我在後，合力將父親夾到了A醫院。我們借了輪椅帶父親去採檢，所幸結果是陰性。不過在那之後，他的肺病也沒有康復。

後來他病到神智不清，語言能力也退化、隨地便溺，甚至開始產生幻覺。有次他說，「床底下有東山鴨頭！」接著拿起拐杖往床底下攪動，宣稱要將鴨頭拉出來吃。父親實在病得太久，咳個不停，我們便決定轉至B醫院，診斷後父親便住院了，母親陪他住了進去。有次，父親尿在病房牆角，母親問他，「這裡不是廁所，為什麼你要在這裡尿尿？」父親說，他要找牆或樹尿尿，讓它流下來，那是父親小時候的習慣，當年他家似乎沒有廁所。

於是我們開始幫他包尿布。但父親礙於自尊心，便時不時將其扯開，接著整張病床上會充滿他無法自理的排泄物。母親無法隨時看顧著父親，於是父親雙手被約束帶捆綁，以免他再次扯開。被綑綁的父親會在夜裡呻吟，一旁母親總因此徹夜未眠。幾日後，母親在病房裡不便盥洗，便詢問護理師，「我可不可以回家拿個東西？」護理師提醒母親回來就得再次採檢，若結果為陽性會衍生許多麻煩，想當然，母親趁護理人員不注意時跑出去方便些。所幸B醫院離家近，母親在快速盥洗後又回到病房，但不可能總是如此。

就這麼過了一週，汙穢與難眠讓母親身心俱疲。當時屆臨防疫高峰期，院方規定僅有一位家屬能夠陪同，若要換人，每次都得再次採檢，很是麻煩，沒人能代替母親的工作，於是請求醫生讓父親出院。回到家裡，父親的意識竟然逐漸恢復，咳嗽也終於好了。

但是，他總不肯包尿布。衣褲被穢物浸溼，室內彌漫起一股騷臭，母親從那時候開始有使用芳香豆的習慣。總是清洗著父親的衣物，母親的手洗腫了，時不時發痛。我回去協助母親時，會與母親共睡一間房，夜裡我總聽見父親在另一間房裡喊母親：「喂！我要大便了！」接著母親得快速起身去協助父親。聽母親說，父親有時也會自己拄著拐杖去廁所，但有時候來不及，便排泄在前往的路上，母親又得去清洗這一地的汙穢。種種盡是父親鬧出的笑話，我與母親總是一面談著這些有趣的事，一起笑。我們明白，他的病情會不斷延展，綿延著無盡的麻煩，我們只得一一善後。

後來，我們還是尋求了衛服部長照系統的協助。先是轉介到縣衛生局，再到區衛生所，當時家庭境遇也經過了一番評估，我們出了一部分的錢，另一部分由政府補助，最終申請到照服員以及長照設施。照服員會依我們申請的需求收費，例如陪父親走路、洗澡、餵吃飯，每一項都是不同價錢。兩、三個照服員來過之後，最後確定一位年輕的照服員來擔綱重任。每日一早，先餵父親吃三明治、亞培安素，接著清楚地給出指令，引導父親服藥，最後帶著父親去洗澡；而設施補助上，我們買了輪椅，在門口加裝了無障礙斜坡，浴室噴了防滑的噴劑。當時評估人員詢問過是否需要約束帶，不同於病房裡的帶子，這是輔助照顧者搬動長者的器具，不過我們發現，只要有明確的指令、兩人攙扶，便能成功協助父親移動。

那段時間，母親確實累壞了，忙得沒時間陪父親說話，父親就這麼走在可憐的晚年上。平時，他會在家外的中庭散步，我回家時聽他說故事，接著換他聽我播故事。照服員陪他在外頭散步，會問些問題：「阿伯你叫什麼名字？」「今天幾月幾號？」「今天是星期幾呀？」父親有答對的時候，大多隨意回應。時間愈久，父親變得愈不喜歡走路，總說他沒什麼力氣。有時候我們請他拿物品，父親會深深地歎一口氣，那口氣，似乎是對眾人逼迫的一種控訴。我想，當時父親內部的臟器應該都在衰竭，但外表不會有明顯的異樣。父親愈發沒力氣，整個人變得乾癟而瘦小，漸漸地縮在我們習以為常的日子裡，直到他走了。

父親離開的前一日，是我排假回家的第三天，午餐剛買了越南的河粉給父親吃，父親抱怨著牙口咬不動，不願意吃下肚。晚餐時，母親為了避免父親跌倒，都會將他的飯菜端到離他房間較近的客廳，不過父親頻頻往廚房移動，家人對他說，「你來幹嘛？你的飯菜已經放在那裡了呀。」隔天一早，母親一如既往地清潔家裡，經過父親身邊時，看他還在睡覺的樣子，便想是他今天睡得比較晚吧？不久後，照服員來到家裡準備工作，喚醒父親時，發現他的雙手冰冷，嚇得通知母親後叫了救護車。救護人員在察看後告訴母親，父親已經死了幾個小時，是在睡夢中離世的，算是善終。

後來的日子，我們如常地過。喪葬事宜等等的，過著就來到了出殯的日子，我們找來了許多他的舊友與一些我不太認識的人，以及父親早已忘記的那些人。我與丈夫、弟弟、兒女、姪子姪女們站在棺材旁列了兩排，每組人前來致意時我們下跪、致謝，而母親則在一旁的椅子上靜靜坐著，很小聲地哭。

我們回家，突然想走回他的房間看看，於是我與母親一同走進，翻翻他的那件西裝，沒有找到錢，母親便笑出來了。●

