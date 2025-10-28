自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 何以謳／DIY

2025/10/28 05:30

◎何以謳◎何以謳

◎何以謳

爸凡事DIY。童年貧窮，他說市場的阿公阿嬤只知道賺錢，不知道怎麼花錢。儘管他早已不是那個就著攤位白熾燈寫作業的男孩了，卻仍喜歡自己動手。

喜歡不等於擅長，也非專業。膨起的磁磚經爸重鋪，水泥從接縫溢出；壁癌剝落，他抹的補土乾了卻又凹陷；延長線彎折，如打石膏纏繞顏色互斥的電火布；水槽漏水，擠蛋糕花邊般沿邊緣灌注厚厚的矽利康。美觀向來不是指標，重點是賦能──雖然往往只是「堪用」，六十分。幸好他樂於承認。

家中經常需要加裝照明。建商只在每個房間配一盞簡約吊燈，其餘橫七八豎的日光燈管皆是爸後續裝上。燈座底部外露的電線像爬牆虎，猖狂於牆面，最終在開關區贅生一枚五金行買來、最陽春的按鈕。一回媽抱怨廚房太暗，爸將七、八顆燈泡以鐵絲纏牢於一根木棍，爬上梯子，懸掛至廚房四米高的天花板。生猛恣意的鐵絲電線、毫無遮罩的燈泡，爸打趣地說這是工業風。媽說是工地風吧，我可不可以住在有質感的房子裡？但廚房確實變得很亮。

每年中秋，車庫會做為烤肉用地，但只有一盞感應燈，照明嚴重缺乏。節日下午，爸會找出一大捆鐵鏈、一大捆鐵絲、一支老虎鉗、數只燈泡燈管，並搜括家裡所有的檯燈和延長線。他先將鐵鏈一端牢牢綁在車庫左側的柵欄頂端，並用鐵絲加強固定，再於右側柵欄相對位置拴上鐵鏈的另一端。車庫寬五米，鏈條頗具重量，且繃緊也無法作業，所以爸綁的每條鐵鏈，還沒掛上任何燈具之前，就已淺淺地微笑。他接著將所有延長線串連成一條最長的電線，繞上鐵鏈，再等距加裝燈泡或燈管。至於沉沉的檯燈，出於安全考量，一盞盞擄人似地綁死在較粗的柵欄上。入夜通電，車庫像燈具賣場，五花八門的發光體各顯神通。人和物剩下白白的輪廓，我想回憶恐怕狠狠地過曝了。

爸的日光燈管既醜且亮，使我搬入租屋處時，老是嫌棄間接照明和霧面嵌燈秀氣稚嫩，如家家酒。回神，我已站上墊於書桌的高腳椅，手持數綑網購來的LED裸燈條，撕開背膠，大書特書明亮的筆畫。●

