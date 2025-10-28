【家庭plus．親子會客室】看不見的蘋果 展開魔法

圖／達志影像

文／鍾愛萍

三歲的女兒最近特別愛讀《The Apple》，這本繪本畫風簡單：蘋果樹上掛著一顆蘋果，爺爺、奶奶、爸媽都想摘，但最後卻被山羊吃掉了。故事情節樸實且重複，文字富節奏感，正好貼合幼兒的語言發展需要，便於朗讀、模仿，也易於他們自然記憶。

讀到一半，女兒忍不住伸手想「摘下」書上的蘋果。我靈光一閃，說：「妳看，樹上還有很多蘋果呢！」隨即起身，帶著她一起「摘」想像中的蘋果。我假裝咬了一口蘋果，還開心地喊：「好甜！」她觀察我的模仿後，也開始投入地「吃」起她手中的空氣蘋果，還搶著說：「好吃！好甜！」

這顆「看不見」的蘋果，不僅激發她的想像力，也開啟了多元學習的大門。透過繪本延伸遊戲，不只能培養語言力與創造力，還能結合數學思維，以及孩子最需要的肢體發展。

學齡前孩子，需要更多「動一動」。三、四歲的孩子，發展重點之一就是大肌肉和協調能力。站起來走動、蹲下撿東西、伸手搆高處，其實都在建立空間感、平衡感和方向認知。這些基本能力會影響日後的運動、專注，甚至自信。若只是長時間靜坐學習，對這個年紀來說反而壓力過重。

因此，我把故事變成了一個動態遊戲。找一個空曠安全的區域，開始和女兒想像：這就是蘋果樹，樹幹是棕色的，結著紅蘋果。然後我指引她去不同方向「摘蘋果」：有的在左、有的低、有的藏在身後。這些動作在遊戲中，就是肢體協調訓練，也強化了上、下、左、右、前、後的方位認識。

遊戲還可以培養數學概念。如果你曾陪孩子學數數，大概會有類似的經驗──孩子總是靠著手指數，一旦超過十就開始「卡關」。這不是他們不夠聰明，而是因為他們還沒發展出把數字轉化成抽象概念的能力。可以趁著「摘蘋果」時引導孩子數數：「我們摘了一顆、兩顆、三顆……」甚至準備一個籃子模擬「收成」。遊戲結束後，不妨讓孩子用畫筆畫出「今天摘到幾顆蘋果」，把抽象的數字概念，轉化成具象的集合，慢慢建立「數量＝具體物品」的邏輯。

根據年紀和興趣，這遊戲還可變化成「撿貝殼」、「採花朵」、「抓小星星」……重點是讓孩子動起來。這樣更貼近孩子的身體發展需求，也讓學習不再只靠坐著聽、寫、背，而是用動作和歡笑「玩」出來。

我常想每天能不能撥出五到十分鐘，主動放下手機與家事，專心陪孩子「動起來讀書」？大人邁出小小的一步，就能夠幫助孩子踏前一大步。

這顆「看不見的蘋果」，是孩子思考的起點、身體的伸展，也是數學思維的萌芽，更是親子關係的橋梁。每一次蹲下、伸手、轉身和大笑，都是孩子用身體探索世界的證據。

很多時候，一本書的魔法，不只在字裡行間，而在我們親手創造的那場「看不見」，卻真實的親子遊戲裡。

