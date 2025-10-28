自由電子報
家庭plus

【家庭plus．香草隨食札記】皺葉歐芹 讓餐點增色

2025/10/28 05:30

皺葉歐芹在料理裡是一抹綠色亮點，在日常裡則象徵健康與平衡。皺葉歐芹在料理裡是一抹綠色亮點，在日常裡則象徵健康與平衡。

文、圖／蔡以倫

皺葉歐芹葉片細緻捲曲，色澤明亮，味道溫和微苦，交織著青草與胡椒的清香。皺葉歐芹葉片細緻捲曲，色澤明亮，味道溫和微苦，交織著青草與胡椒的清香。

從飯店料理到夜市快炒，擺盤上常見一朵綠葉，捲曲而立體。

許多人或許不知道，它源自歐陸，如今早已成為全球餐盤上不可或缺的「最強綠葉」──皺葉歐芹（Curly Parsley）。

皺葉歐芹是歐洲料理的老靈魂。葉片細緻捲曲，色澤明亮，味道溫和微苦，交織著青草與胡椒的清香。雖常被視為點綴之葉，但在中東、地中海地區，它也是料理主角──像黎巴嫩國菜塔布勒沙拉（Tabbouleh），便以大量切碎歐芹為基底，拌入薄荷、番茄、洋蔥、檸檬汁與橄欖油，清爽開胃，綠意盎然。

皺葉歐芹又稱荷蘭芹或巴西里，屬於歐芹家族一支。在料理中更常見的，是味道濃郁的平葉義大利芹（Italian Parsley）。兩者皆可細切後拌入濃湯、燉菜、烤蔬菜或義大利麵中。皺葉歐芹微苦，能中和油膩，使味覺更清爽；與柑橘、甜菜、雞肉或起司搭配，則能增添層次與色彩。若說義大利芹是料理中主角，那皺葉歐芹便是安靜的陪襯者──不搶風頭，卻讓整體更完整。

歐芹富含維生素C、β-胡蘿蔔素與芹菜素，具抗氧化與抗發炎作用，可延緩老化、保護細胞。黃酮類化合物能增強免疫，預防癌症與心血管疾病。此外，歐芹促進消化與利尿，幫助代謝水分。歐洲人將歐芹打汁飲用，做為天然腎臟清潔飲品。

栽培歐芹可從花市購買植株，或自行播種。它耐寒不耐熱，深秋天涼正適合栽培。種入花圃或庭園中，會逐漸長成一叢柔軟綠意，不僅實用，也能美化景觀，讓人百看不厭。

皺葉歐芹在料理裡是一抹綠色亮點，在日常裡則象徵健康與平衡。當一道菜完成時，輕輕放上一片皺葉歐芹，那不只是裝飾，更像是對生活的一句低語──清新、簡單，卻不可或缺。（作者為淡水香草街屋主人）

