自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】故宮鎮院國寶「三公圖」南院首度合體 「期間限定」手刀搶看真跡

2025/10/29 05:30

北宋山水畫展廳內展示「三公圖」的細節賞析。（故宮提供）北宋山水畫展廳內展示「三公圖」的細節賞析。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮南院將自11月11日起，展出「鎮院三寶」范寬〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風〉，做為百年院慶大展在南院最具指標性的展品。這也是此3件被尊稱為「三公圖」的國寶，首次在南院合體，為此，南院可說如迎媽祖般慎重且歡欣鼓舞。然而，究竟為何「鎮院三寶」合體，值得如此大舉宣揚？

故宮鎮院國寶北宋山水畫「三公圖」將首次於南院合體展出，限展42天，備受矚目。（故宮提供）故宮鎮院國寶北宋山水畫「三公圖」將首次於南院合體展出，限展42天，備受矚目。（故宮提供）

先就書畫歷史來看，「三公圖」時代最近的〈萬壑松風〉（西元1124元），距今已經901年，其次〈早春圖〉（西元1072年）距今長達953年，〈谿山行旅〉雖然沒有記年，但據推估，作品年份應已超過千年。因年代久遠、絹本質材脆弱，為了加強保護珍貴古物，被列為「限展書畫」，每次展覽至少必須間隔3年以上，而且展期不能超過42天，以減少被光線照射的時間。

這3件巨幅立軸，分別代表了北宋「巨碑式」山水畫的典範，據統計，故宮文物遷台至今，「三公圖」合體展出只在2006年「大觀」展、2011年「國寶總動員」、2021年「鎮院國寶」展。尤其自2012年3月由文化部核定公告為國寶級古物之後，鎮院書畫3國寶的出展限制就更多了。

但科技藝術發達的年代，數位展為這些曠世巨作添上了翅膀，讓它們飛得更遠、旅程更久。也就是說，「三公圖」這次到南院合體，雖然只能展出42天，但目前已先推出「甲子萬年多媒體展」做為暖身，其中，北宋山水畫展廳內就展示著3幅名作的細節賞析。

還有另一個有趣的議題，就是國寶能不能出國展出？故宮院長蕭宗煌表示，世界各國各有規定，例如故宮寄存在日本的兩件重要文化財，依規定可因國際交流或特殊原因，報准出國；而依國內「文化資產法」規定，無論國寶、重要古物或一般古物，出國都必須先經過審查，即由文資局會同文資委員專家親自檢視展品狀況，並經文化部陳報行政院同意後，始准出國。

至於「三公圖」，依故宮文物管理規定，限展文物原則上不列出國名單，所以「三公圖」未來是否會出國展出，應該是「連想都不用想」。

故宮百年院慶「甲子萬年」北宋山水畫特展，於故宮南院S203展廳展出，多媒體展期即日起至115年1月4日，三公圖文物展期將於11月11日展至12月28日，為維護參觀品質，參觀S203展廳可於線上預約或現場排隊入場，詳詢https://reurl.cc/5ReL6G（散客）、https://reurl.cc/OmdaOr （團體）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應