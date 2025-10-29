自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

杜達美率洛杉磯愛樂台北首演 今攜手歐美頂尖合唱團高歌《復活》

2025/10/29 05:30

杜達美率洛杉磯愛樂亞巡最終站來到台北，演出前仍用心排練。（MNA提供）杜達美率洛杉磯愛樂亞巡最終站來到台北，演出前仍用心排練。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕指揮巨星杜達美（Gustavo Dudamel）與洛杉磯愛樂亞巡最終章來到台北，連3天演出，將為他與樂團長達17年的合作進行「最美麗的告別」。昨（28日）晚在台北國家音樂廳首演此行第1套曲目，包括樂團駐團作曲家約翰．亞當斯的新作《狂熱》短篇交響曲（Frenzy），以及史特拉汶斯基兩部最具代表性的芭蕾經典《火鳥》組曲與《春之祭》。

杜達美率洛杉磯愛樂台北首演 今攜手歐美頂尖合唱團高歌《復活》杜達美與洛杉磯愛樂亞巡最終站台北昨晚首演。
（MNA提供）

其中，《春之祭》不僅是洛杉磯愛樂歷代音樂總監的試金石，更在樂團105年的團史中演出超過150次，杜達美認為，《春之祭》堪稱洛杉磯愛樂的代表作，它至今仍大膽、現代、充滿能量，就像這個樂團一樣。

儘管是最後一次亞巡的最終站，杜達美依舊以飽滿能量指揮全場，近2小時的演出全程背譜，隨著肢體語言飄動的髮絲如舞台上最具生命力的風景，觀眾也在曲終報以最熱烈的喝采，杜達美則走進樂團中，逐一邀請團員起立致謝。

接下來的兩天，杜達美與洛杉磯愛樂將攜手女高音茜．萊斯、次女高音貝絲．泰勒，以及歐美兩大知名合唱團洛杉磯大師合唱團40人、維也納金色大廳合唱團65人，組成超過250位音樂家的龐大製作陣容，以馬勒第2號交響曲《復活》，為這段告別之旅繼續揮灑壯麗的篇章。詳詢MNA。

