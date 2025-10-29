自由電子報
【藝術文化】史前館「打樹成衣」特展 透過構樹見證南島記憶與文化連結

2025/10/29 05:30

展覽以構樹為主題，串連史前考古、民族植物學、人類學與當代藝術。（文化部提供）展覽以構樹為主題，串連史前考古、民族植物學、人類學與當代藝術。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣史前文化博物館主辦「打樹成衣—南島記憶與文化連結」特展，即日起於新莊聯合辦公大樓文化部藝廊展出。展覽以「構樹」的傳播與樹皮布製作為主題，帶領觀眾跨越時間與空間，探索構樹與南島族群之間在遷徙移動、文化創造與生態智慧上的深刻連結。展期自即日起到2026年3月20日止。

文化部次長徐宜君表示，特展以台灣常見的「構樹」為主題，從構樹、衣服，再到各種藝術創作，充分展現博物館將研究轉譯成公共知識的功能與角色，成為民眾可以理解的知識，這也是博物館存在於當代社會重大的意義。特展結合考古學研究、民族植物學與當代藝術創作，透過藝術家林戎依、陳淑燕的技藝傳承及史前館策畫，讓文化成為大眾生活的一部分。

特展以構樹與樹皮布為主軸，串連史前考古、民族植物學、人類學與當代藝術，構築一條橫跨6000年的文化故事。從考古出土的「石製打棒」工具，到日本民間研究者岩佐嘉親自1960年代起的太平洋探險與收藏，再到以構樹DNA親緣地理研究證實「出台灣說」的學術成果，最終延伸到「當代實踐與文化回聲」展區，由阿美族纖維藝術家林戎依與陳淑燕以構樹纖維進行創作，將古老工藝轉化為當代藝術，讓樹皮布成為連結身體、土地與認同的文化語言，展現文化生命力的延續與再生。

特展也呼應淨零減碳的實踐精神，展場設計採重複使用展示家具，節能照明等環保措施，結合文化創意與環境責任，展現文化場館邁向淨零轉型的「文化永續」願景。

